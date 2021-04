"Léo Matteï : qui sont les invités de la série avec Jean-Luc Reichmann ?"

LEO MATTEI. Jean-Luc Reichmann est de retour pour la saison 8 de Léo Matteï sur TF1. Plusieurs invités, comme Frédéric Diefenthal ou Anthony Colette sont présents au casting.

[Mis à jour le 8 avril 2021 à 15h02] La saison 8 de "Léo Matteï, brigade des mineurs" débute le 8 avril 2021 sur TF1. Le personnage incarné par Jean-Luc Reichmann va continuer à mener l'enquête pour aider des enfants et adolescents victimes d'emprises de toute forme. La libération de la parole, au cœur de l'actualité ces derniers mois, sera également une thématique centrale des six épisodes de la saison 8. Ils seront à découvrir chaque jeudi jusqu'au 22 avril 2021 sur la première chaîne, et en replay sur MyTF1.

Comme chaque saison de Léo Matteï, cette huitième salve d'épisodes voit plusieurs acteurs invités au casting. On retrouvera notamment Anthony Colette dans le rôle du petit-ami d'Eloïse, la fille du commandant joué par Jean-Luc Reichmann, mais aussi Frédéric Diefenthal en un entraîneur de natation, et Yves Rénier en gourou d'un mouvement de guérison ésotérique. Sandrine Quétier, Serge Hazanavicius et Marie Dal Zotto seront également au casting, tout comme Aurélie Vaneck, Lou Jean ou Clément Manuel. Véronique Jannot et Catherine Marchal sont également de retour dans leurs rôles respectifs, à savoir le docteur Fabre et le commissaire Ansker.

Synopsis - Le commandant de police Léo Matteï est en charge d'une unité d'intervention de la brigade de Mineurs de Paris. Le policier, qui souffre de la disparition de sa fille Eloïse, résout des affaires complexes pour sauver des enfants en danger avec l'aide de ses coéquipiers.

Léo Matteï, Brigade des mineurs - au Programme TV sur TF1 à partir de 21 heures.