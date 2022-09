LES DOUZE COUPS DE MIDI. L'étoile mystérieuse des 12 coups de midi se dévoile un peu plus chaque jour tandis que Stéphane reste en piste dans le jeu de TF1. On fait le point sur l'énigme.

[Mis à jour le 29 septembre 2022 à 11h36] Où en est Stéphane dans les 12 coups de midi ? Sachez que l'actuel maître de midi est toujours en piste dans le jeu quotidien de TF1 et qu'il fêtait hier sa 40e participation à l'émission de Jean-Luc Reichmann. Il s'est même offert un superbe coup de maître à hauteur de 10 000€. Ce faisant, il ajoute 5 000€ à sa cagnotte personnelle qui atteint désormais la somme de 162 043€. L'étoile mystérieuse révèle cinq cases supplémentaires mais toujours pas de nouvel indice en dehors de ce paysage de la grande muraille de Chine. Face à l'énigme de l'étoile de midi, Stéphane a proposé le nom de Barack Obama, ancien président des Etats-Unis, mais sans succès encore une fois. Précédemment, il avait déjà proposé le nom de Jaden Smith, Jackie Chan, Vincent Elbaz, Céline Dion, Frédéric Lopez, Benoît Poelvoorde.

© Capture d'écran TF1

Le mercredi 21 septembre 2022, Stéphane a découvert la solution de l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi en révélant le visage de de l'actrice Leila Bekhti notamment connue pour ses rôles dans La Flamme ou encore dans Tout ce qui brille.

© Capture d'écran TF1

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.