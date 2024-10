Jean-Luc Reichmann le trouve "insupportable" : TF1 fait fuiter une info sur l'avenir d'Emilien dans les 12 coups de midi

L'incroyable parcours d'Emilien dans Les 12 coups de midi va-t-il bientôt toucher à sa fin ? En plus de récents commentaires de Jean-Luc Reichmann, une "boulette" de TF1 a été dévoilée dans la presse...

Cela fait maintenant plus d'un an qu'Emilien, étudiant en histoire de 21 ans, enchaîne les victoires dans Les 12 coups de midi sur TF1. Depuis sa première participation le 25 septembre 2023, le jeune homme originaire de Toulouse a pulvérisé tous les records. En plus de 370 émissions et en décrochant pas moins de 13 étoiles mystérieuses, il a accumulé la somme faramineuse de 1,5 million d'euros de gains et de cadeaux. Une ascension fulgurante qui force le respect, mais qui semble aussi commencer à déranger certains.

Car si Emilien peut compter sur un fort capital sympathie auprès du public, son règne sans partage agace de plus en plus sur les réseaux sociaux. Beaucoup de fans de l'émission font part de leur lassitude voire soupçonnent TF1 de favoriser son chouchou, estimant que le suspense est quelque peu tué dans l'œuf. Les adversaire du jeune champion eux aussi arrivent craintifs et même dépités pour certains, comme à l'abattoir. Si bien que récemment, Jean-Luc Reichmann à lâché à l'intéressé : "Vous terrorisez tout le monde ! Faites attention ! Essayez d'avoir une apparence plus empathique [...]. Je ne sais pas si c'est physique, mais psychologiquement, ils en prennent un coup !"

Après une énième réponse aussi pointue d'inattendue d'Emilien la semaine dernière (il a retrouvé le pseudo du dessinateur de BD Pierre Culliford, alias "Peyo"), une adversaire a réagi, aussi impressionnée que fataliste : "Il en connaît des choses, c'est fou !" Ce à quoi l'animateur vedette de TF1 a répondu, toujours avec humour, "c'est même insupportable pour tout vous dire", avant d'ajouter : "Mais on l'aime bien, il est là depuis un an. Il fait partie de notre quotidien maintenant". Nous voilà rassurés.

Alors quand le parcours d'Emilien dans les 12 coups va-t-il prendre fin ? Les médias, à commencer par le site Stars Actu, ont dévoilé une énorme boulette de TF1 à ce sujet cette semaine, qui a laissé fuiter un énorme indice sur l'avenir du jeune prodige dans l'émission. Dans un communiqué, la chaîne a en effet annoncé qu'elle mettrait prochainement à l'honneur l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies, lors de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. "Jean-Luc Reichmann recevra tout au long de la semaine des candidats qui s'affronteront pour prendre la place d'Emilien, afin de récolter un maximum d'argent pour soutenir l'association ELA", écrit notamment la Une.

Cette information cruciale indique donc qu'Emilien sera présent dans Les 12 coups de midi au moins jusqu'à la mi-octobre. Après plus d'un an de règne sur le jeu, l'étudiant en histoire a donc encore quelques beaux jours devant lui, au grand dam de certains qui trouvent le temps long, mais pour le plus grand soulagement de ses fans qui sont aussi nombreux. Quelle que soit la date, son départ marquera en tout cas un tournant pour le jeu de TF1 comme jamais aucun autre candidat ne l'avait fait, pas même Bruno (1 million de gains), Eric (plus de 921 000 euros), Christian Quesada (plus de 809 000 euros) ou Paul el Kharrat (plus de 691 000 euros).