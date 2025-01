Emilien tombe de son piédestal dans les 12 Coups de midi, tout le monde avait la réponse à cette question sauf lui

Alors qu'il écrase les records depuis des mois dans les "12 Coups de midi", Emilien est dans une mauvaise passe depuis quelques jours. Il s'est trompé de réponse à deux questions pourtant très faciles...

Depuis son arrivée dans les 12 Coups de Midi le 25 septembre 2023, Emilien enchaîne les victoires et les records. Ce jeune étudiant vendéen de 21 ans est devenu en un an et demi le plus grand maître de midi de l'histoire de l'émission. Il totalise à ce jour plus de 470 participations, approche la quinzaine d'étoiles mystérieuses décrochées et la coquette somme de 1,9 million d'euros de gains et de cadeaux.

Mais ces derniers jours, le champion montre quelques signes de faiblesse. Lui d'habitude si vif et imperturbable a frôlé l'élimination cette semaine en passant au rouge lors d'une question. Confondant d'abord le prénom du fils aîné du prince William et de Kate Middleton, il est d'abord passé à l'orange avant de buter sur une question concernant la Corse. Pour désigner la "ville du sud de la Corse célèbre pour ses falaises", Emilien a délaissé Bonifacio pour "l'autre" réponse, qui cachait Porto Vecchio. La cité de la pointe sud de l'île était pourtant la bonne réponse.

"On a eu chaud hier, on a failli le perdre !", s'est exclamé Jean-Luc Reichmann ce vendredi, encore tout chamboulé, quand Emilien a reconnu traverser une période délicate : "Il faut essayer de se remettre dedans correctement, mais on sait que c'est la difficulté à ce stade". Mais la plus grosse erreur d'Emilien (et la plus surprenante !) est survenue mercredi 8 janvier, avec un coup de fatigue du jeune homme particulièrement flagrant.

Emilien, champion des 12 Coups de midi. © © JP BALTEL / TF1, via PhotoTélé

Alors qu'il avait réalisé un nouveau coup de maître lui donnant accès à sa 14e étoile mystérieuse, Emilien a complètement séché une fois les cases dévoilées. Incapable de reconnaître la célébrité qui apparaissait pourtant en intégralité à l'écran, il a déclaré penaud : "Je ne sais pas qui c'est ! Je vais dire Bob Sinclar parce qu'il faut dire quelque chose. Désolé." Une réponse évidemment erronée puisque le DJ français n'a pas grand chose à voir avec... Fernando Alonso, le pilote de Formule 1 espagnol qui se cachait derrière l'étoile.

"C'est une histoire de fou !", s'est étonné Jean-Luc Reichmann devant l'incapacité d'Emilien à identifier le double champion du monde, malgré des indices pourtant révélateurs comme un cycliste, un perroquet ou des ailes d'anges. Un moment de panique qui a coûté au maître de midi une vitrine d'une valeur de 29 111 euros.

Cette séquence très remarquée soulève des questions quant à l'état de forme d'Emilien. Le rythme effréné des enregistrements, la pression et la lassitude commencent-ils à peser sur le mental d'acier du champion ? Lui qui a dû s'expliquer de l'absence de sa petite-amie Jessica depuis des mois sur le plateau du jeu accuse-t-il le coup ? Une chose est sûre, cette étoile mystérieuse ratée est le premier vrai faux-pas d'Emilien dans son parcours jusque là sans faute.