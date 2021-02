LES AVENTURES DU JEUNE VOLTAIRE. Thomas Solivérès interprète le philosophe des Lumières dans la nouvelle mini-série de France 2. Son portrait.

[Mis à jour le 8 février 2021 à 20h50] On connaît Voltaire le philosophe et auteur des Lumières. Mais qui était-il avant de devenir Voltaire ? C'est ce que propose de faire découvrir au public France 2 avec sa mini-série Les aventures du jeune Voltaire dès le 8 février 2021. Dans le rôle-titre, on retrouve le comédien Thomas Solivérès, visage certainement connu de certains téléspectateurs. Âgé de 30 ans, cet acteur fait ses débuts dans Intouchables en 2011, pour lequel il tient un petit rôle : celui de Bastien, le petit-ami de la fille du personnage incarné par François Cluzet.

Depuis son apparition dans Intouchables, Thomas Solivérès multiplie les projets, jusqu'à incarner Voltaire en 2021. Auparavant, on a pu le voir dans la série Clash (2012) mais également dans la série VDM en 2013. Plus récemment, c'est au cinéma qu'on a pu le voir : il tient ainsi un rôle dans L'Étudiante et Monsieur Henri (2015), Mon poussin (2017) et incarne l'un des deux personnages-titres dans Les aventures de Spirou et Fantasio (2018). C'est également lui qui a incarné le rôle d'Edmond Rostand dans le film Edmond d'Alexis Michalik sorti en 2019.

Synopsis - La mini-série "Les aventures du jeune Voltaire" revient sur la jeunesse de François-Marie Arouet avant qu'il ne devienne le philosophe des Lumières, de ses premières aventures amoureuses aux débuts tumultueux de sa carrière d'auteur et philosophe.

Les aventures du jeune Voltaire est une mini-série en quatre épisodes. Elle est diffusée sur France 2 les 8 et 15 février 2021. Il suffit de se rendre sur la seconde chaîne ou sur le site france.tv dès 21h05 pour suivre en direct la diffusion des épisodes. Si vous avez raté l'un d'entre eux, il est disponible en replay sur france.tv.

