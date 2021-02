LES AVENTURES DU JEUNE VOLTAIRE. France 2 boucle sa mini-série consacrée à la jeunesse et aux débuts de Voltaire, avec Thomas Solivérès dans le rôle-titre.

[Mis à jour le 15 février 2021 à 20h50] "Les aventures du jeune Voltaire" s'achève ce lundi 15 février 2021 sur France 2. Et il semble qu'il y ait peu d'espoir pour les téléspectateurs adeptes des débuts du jeune auteur et philosophe des Lumières de voir une saison 2 dans l'immédiat. Car cette fiction a été pensée dès le départ comme une mini-série qui n'appelle pas de suite : "La chaîne nous a donné un cadre, dans lequel nous nous sommes inscrits", a expliqué Alain Tasma, le créateur des "Aventures du jeune Voltaire", auprès d'Allociné. "Les aventures du jeune Voltaire" va donc s'achever avec cet épisode 4, qui voit Voltaire rentrer d'Angleterre suite à son exil, peu de temps avant qu'il ne devienne le philosophe des Lumières que le connaît aujourd'hui. C'est en effet à partir des années 1733 que Voltaire connaîtra la renommée et le succès qu'on lui connaît désormais, en écrivant notamment ses Lettres philosophiques et ses autres œuvres.

Si une saison 2 des "Aventures du jeune Voltaire" n'est pour l'heure pas d'actualité, une suite de la série portée par Thomas Solivérès pourrait peut-être voir le jour sous une autre forme. C'est ce que laisse entendre Alain Tasma à Allociné : "Nous ne fermons pas la porte. A la fin des quatre épisodes, Voltaire part vers de nouvelles aventures. La fin de sa vie est moins trépidante et plus connue, d'autant qu'il y a déjà eu des films sur l'affaire Calas ou sur l'affaire de La Barre. Mais sa relation avec Émilie du Châtelet et son séjour en Prusse auprès de Frédéric II sont des évènements exceptionnels susceptibles d'alimenter une suite. Nous verrons. Cela va dépendre de la chaîne, de l'audience, du désir des gens." La vie de Voltaire pourrait donc de nouveau alimenter le scénario d'une prochaine série à l'avenir, si France Télévision le désire.

Synopsis - La mini-série "Les aventures du jeune Voltaire" revient sur la jeunesse de François-Marie Arouet avant qu'il ne devienne le philosophe des Lumières, de ses premières aventures amoureuses aux débuts tumultueux de sa carrière d'auteur et philosophe.

Dans le rôle de Voltaire, on retrouve le comédien Thomas Solivérès, visage certainement connu de certains téléspectateurs. Âgé de 30 ans, cet acteur fait ses débuts dans Intouchables en 2011, pour lequel il tient un petit rôle : celui de Bastien, le petit-ami de la fille du personnage incarné par François Cluzet.

Depuis son apparition dans Intouchables, Thomas Solivérès multiplie les projets, jusqu'à incarner Voltaire en 2021. Auparavant, on a pu le voir dans la série Clash (2012) mais également dans la série VDM en 2013. Plus récemment, c'est au cinéma qu'on a pu le voir : il tient ainsi un rôle dans L'Étudiante et Monsieur Henri (2015), Mon poussin (2017) et incarne l'un des deux personnages-titres dans Les aventures de Spirou et Fantasio (2018). C'est également lui qui a incarné le rôle d'Edmond Rostand dans le film Edmond d'Alexis Michalik sorti en 2019.

Les aventures du jeune Voltaire est une mini-série en quatre épisodes. Elle est diffusée sur France 2 les 8 et 15 février 2021. Il suffit de se rendre sur la seconde chaîne ou sur le site france.tv dès 21h05 pour suivre en direct la diffusion des épisodes. Si vous avez raté l'un d'entre eux, il est disponible en replay sur france.tv.

Les aventures du jeune Voltaire - au programme TV sur France 2