LES TRAÎTRES 2023. Charlotte de Turckheim est toujours en compétition dans Les Traîtres. Mais la candidate s'est dite déçue par l'attitude de certains autres participants en interview.

[Mis à jour le 26 juillet 2023 à 17h02] La diffusion des Traîtres se poursuit sur M6, et l'étau se ressert sur les candidats. Maintenant que le tournage est terminé, certains participants n'hésitent pas à exprimer leur ressenti sur cette expérience dans les médias. C'est le cas de Charlotte de Turckheim, qui ne garde pas qu'un bon souvenir sur jeu de la sixième chaîne.

Dans les colonnes de Télé 2 semaines, l'actrice et humoriste de 68 ans n'a pas manqué de tacler le comportement de certains candidats de cette saison 2 : "Je suis partie pour participer à un jeu hyperludique et j'ai été rattrapée par la méchanceté et la prise de pouvoir", a-t-elle relevé, après avoir noté que "ce jeu est le reflet de la société et du comportement humain."

Malgré cela, la comédienne ne manque pas de préciser que c'était une "expérience très inspirante". "Au début, c'était jouissif, et après, ça m'a foutu un peu les jetons, honnêtement. Je n'avais pas pris la mesure de la rivalité que ça allait engendrer. Par moments, je me demandais même ce que Laura, Jean et moi faisions." Arrivera-t-elle à inverser la tendance dans les nouveaux épisodes diffusés ce mercredi 26 juillet ? Réponse dans quelques heures.

Mercredi 19 juillet, la diffusion de la saison 2 des Traîtres s'est poursuivie sur M6 avec deux nouveaux épisodes. Et si les premiers numéros plantaient le décor et montraient l'apparition de certains soupçons, les deux de cette semaine ont laissé éclater toutes les tensions sous-jacentes. En effet, après l'élimination d'un nouveau Loyal, Kristofer, par ses confrères lors d'un Conseil mouvementé puis celle de Claude Dartois et Natasha St-Pier par les Traîtres dans les nuits qui ont suivi, le petit-déjeuner du lendemain a été plus que houleux. Andy Raconte a ainsi attaqué bille en tête Guillaume Pley. En cause, un mensonge de l'animateur que la jeune femme a découvert.

Lorsque Andy Raconte a désigné Guillaume Pley comme "absolument" Traître, ce dernier s'est montré très fébrile, attaquant la jeune femme en retour, lui jetant par exemple : "Je te laisse finir et après, tu vas voir, ça va faire mal. Tu mens à tout le monde, dès que tu respires". Andy Raconte ne s'est pas laissée démonter et en a remis une couche : "Natasha, hier, elle était persuadée de partir et elle m'a dit : 'Si je pars, c'est Guillaume'" avant de hausser le ton et de demander à Guillaume d'arrêter de l'interrompre. Il faut dire que la jeune femme avait de quoi finir par perdre son sang-froid puisque avant cette dispute, elle a été désignée comme Traître par Caroline Margeridon. Une accusation que la youtubeuse n'a pas hésité à ridiculiser : "Soit t'es Traître, soit t'es en train de passer pour une abrutie, Caro". Un petit déjeuner tout en bonne humeur donc.

L'ambiance ne s'est pas détendue par la suite puisque lors du deuxième Conseil de la soirée contre les Traîtres, Andy Raconte et Guillaume Pley ont eu une autre prise de bec avant que Vincent Cespedes ne s'en mêle soudainement et ne s'en prenne violemment à Guillaume Pley, une attitude remarquée par Jean Lassalle, plutôt discret le reste du temps : "Vincent Cespedes, je ne sais pas s'il le fait exprès, est à peu près désagréable au possible". Deux épreuves rassemblant tous les candidats ont également eu lieu, l'une d'entre elles offrant l'immunité au chef Norbert Tarayre. En tout, trois personnes ont donc été éliminées ce mercredi : Kristofer, Claude Dartois et Natasha St-Pier.

Les infos sur Les Traîtres saison 2

La saison 2 des Traîtres est diffusée sur M6 les mercredis soirs. Les deux premiers épisodes étaient à voir le 12 juillet 2023. Au casting, on retrouve 18 candidats, des personnalités publiques issues du monde de la télévision, des réseaux sociaux, du sport ou de la politique, vont tenter de se démasquer les uns à la suite des autres. Cette saison 2 a été tournée dans le château de Val, à Lanobre dans le Cantal, tandis que la première saison avait posé ses caméras au château de Beauvoir, dans l'Allier.

Qui sont les candidats des Traîtres ?

Ce sont des célébrités et des personnalités de tous bords (animateurs, sportifs, influenceurs, youtubeurs, politiques...) qui participent au jeu de M6 Les Traîtres. Pour la saison 2, ils sont 18 candidats à s'être prêter au jeu. Ci-dessous, découvrez en images le casting complet de l'édition 2023.

La première saison des Traîtres avait mis en scène quatorze personnalités publiques : Clémence Castel (ex-gagnante de Koh Lanta), David Douillet (champion de judo et ex-ministre), Elsa Esnoult (actrice et chanteuse), Melococo (youtubeuse), Bruno Sanches (comédien), Bernard Werber (écrivain), Alex Ramirès (humoriste), Just Riadh (influenceur), Natoo (youtubeuse), Martin Lamotte (comédien), Paul El Kharrat (ex-champion des 12 coups de midi), Delphine Wespiser (Miss France 2012), Vanessa Douillet (hypnothérapeute), Camille Lacourt (champion de natation).

Quand est diffusé Les Traîtres ?

Les Traîtres est une émission de télévision à voir sur le petit écran. C'est le mercredi soir, dès 21h10, que les épisodes sont à suivre sur M6. Le premier de la saison 2 était à découvrir le 12 juillet 2023. Par la suite, il sera possible de suivre l'émission une fois par semaine avant la finale qui viendra dévoiler le ou les gagnants de l'édition 2023.

Où voir Les Traîtres en replay ?

Comme le reste des programmes de la sixième chaîne, le jeu de trahison est ensuite disponible en replay pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu être devant leur écran. Il suffit de se rendre sur le site 6play (inscription gratuite) pour découvrir l'épisode en streaming au lendemain de sa diffusion.