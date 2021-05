LINCOLN A LA POURSUITE DU BONE COLLECTOR. TF1 diffuse dès le 4 mai 2021 une nouvelle série policière adaptée du roman et du film du même nom.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 20h50] Depuis le 4 mai 2021, TF1 diffuse une nouvelle série américaine pour les fidèles du mardi soir. Lincoln : à la poursuite du Bone Collector est une adaptation en série d'un roman et d'un film, Bone Collector, qui pourrait plaire aux adeptes des séries policières. Les téléspectateurs reconnaîtront certainement quelques visages familiers au casting de cette salve de dix épisodes.

Dans le rôle principal de Lincoln : à la poursuite du Bone Collector, on retrouve l'acteur Russell Horsnby. Auparavant, ce dernier a joué Hank Griffin dans la série Grimm, mais également dans le film The Hate U Give. Il retrouve dans la série Lincoln une autre actrice vue dans Grimm, Claire Coffee, qui incarne Daniel dans la fiction de TF1. Arielle Kebbel, qui prête ses traits à Amelia Sachs, a auparavant joué dans la série fantastique à succès Vampire Diaries le rôle d'Alexia Branson. Brooke Lyons, qui interprète Kate dans Lincoln, a auparavant été au casting de 2 Broke Girls dans le rôle de Peach, tandis que Michael Imperioli, l'acteur qui joue Rick Selitto, a a son actif des rôles dans Les Sopranos (Christopher Moltisanti) et Les Affranchis (Spider).

Synopsis - Un criminologue américain de renom devient tétraplégique après avoir été piégé par le Bone Collector, un terrible tueur en série. Il continue cependant d'enquêter sur de nouveaux meurtres qui semblent liés au Bone Collector, avec l'aide de la policière Amelia Sachs.

Lincoln : à la poursuite du Bone collector - au programme TV sur TF1