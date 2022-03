Mask Singer : quelle date pour la saison 3 sur TF1 ?

MASK SINGER 2022. Après une longue attente, la saison 3 de Mask Singer arrivera finalement au début de l'année 2022. Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle édition.

[Mis à jour le 8 mars 2022 à 15h40] Lancé avec un succès retentissant fin 2019, Mask Singer avait connu une saison 2 fin 2020 et l'on attendait avec impatience l'annonce d'une saison 3 qui s'est longuement fait attendre. Alors qu'on espérait pouvoir découvrir une nouvelle édition fin 2021, les mois se sont écoulés sans nouvelle de la part de TF1. Finalement, l'émission portée par Camille Combal reviendra à partir du 1er avril 2022 en prime-time sur la première chaîne de France.

Dans un communiqué de presse, TF1 promet d'ailleurs qu'il y aura 12 personnages costumés à démasquer durant cette saison. Un total de 12 personnalités à découvrir donc sous les masques du Caméléon, de la Banane, du Cochon, du Cosmonaute ou encore de l'Arbre. A l'heure qu'il est, il n'y a évidemment pas encore de rumeurs quant aux personnalités cachées derrière ces costumes. On a cependant déjà quelques pistes quant à leurs potentiels métiers : "comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes ou politiques" promet TF1. Le communiqué de presse annonce par ailleurs que deux stars internationales seront au casting de Mask Singer saison 3 et "feront une prestation exceptionnelle, hors compétition" à l'occasion d'épisodes différents cette saison. Ces stars apparaîtront costumées et seront démasquées le soir-même.

Du côté des enquêteurs stars, le casting n'a pas changé. On retrouvera toujours Kev Adams, mais aussi Alessandra Sublet, Anggun ou encore Jarry. Camille Combal, nouveau visage de TF1 depuis plusieurs années, assure quant à lui à nouveau l'animation de cette troisième saison de Mask Singer que l'on pourra donc découvrir sur TF1 tous les vendredis à partir du 1er avril.