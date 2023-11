Patrice (L'amour est dans le pré) a-t-il rompu avec Justine ? On a la réponse !

La dernière partie des bilans de L'amour est dans le pré est diffusée sur M6 ce lundi 20 novembre 2023. Les abonnés de 6play Max l'ont déjà vue, et savent déjà où en sont Patrice et Justine.

Patrice et Justine ont formé le couple dont tout le monde parlait durant cette saison 18 de L'amour est dans le pré. Et pour cause, les internautes ont énormément critiqué le caractère autoritaire de la prétendante de l'agriculteur, au point que, lui-même, le lui reproche et envisage la rupture.

S'ils étaient absents la semaine dernière, Patrice et Justine seront bien présents dans la deuxième partie des bilans de L'amour est dans le pré. Elle est diffusée ce lundi à 21h10 sur M6. Les abonnés de 6playmax ont cependant déjà pu découvrir l'épisode qui vient conclure cette saison 2023 à l'avance, et donc le sort réservé à Patrice et Justine. Attention, spoilers.

Alors qu'ils semblaient prêts à rompre lors de leur séjour en amoureux au bord de l'Atlantique, il n'en est finalement rien. Dans une séquence diffusée ce lundi soir, Patrice et Justine sont apparus ensemble, main dans la main, lors du bilan de L'amour est dans le pré.

Mais cela ne veut pas dire que la situation s'est arrangée, puisque l'éleveur a noyé sa compagne sous les reproches, notamment sur son mode de vie. Il déplore en effet qu'elle ne travaille pas et dort jusqu'à 9h ou 10 du matin... Au point que même Karine Le Marchand se met à recadrer la prétendante !

Noyée de reproches, Justine finit par craquer et pleure face à Karine Le Marchand. Ce qui a eu de quoi radoucir Patrice : "Je t'aime, mais il faut que tu changes tout ton mode de fonctionnement". L'agriculteur décide alors de fixer un ultimatum : Justine a un mois pour changer, c'est-à-dire chercher du travail, s'adoucir, être davantage à l'écoute.

Un mois plus tard, tout va pour le mieux pour les deux tourtereaux : Patrice et Justine sont toujours ensemble, et l'éleveur l'assure, elle "s'est repris en main. "Notre relation s'est équilibré", constate l'agriculteur, qui confie que sa compagne a même trouvé du travail dans sa région. Un point final heureux d'une saison mouvementée pour ces deux candidats.

Les agriculteurs de L'ADP 18 ont-ils trouvé l'amour ?

Parmi tous les candidats arrivés au bilan la semaine dernière, tous sont arrivés sans conquête amoureuse rencontrée dans l'émission. Jean-Paul et Maria ont rompu, tout comme Julien qui s'est séparé de Thibault. De son côté, Julien a aussi rompu avec Thibault, son coup de coeur de l'émission. Depuis, il est en couple avec un autre homme. Anaïs, elle, est célibataire suite au séjour à la ferme. Sa romance avec Thomas, informaticien suisse, a pris fin à la fin du tournage, leurs projets de vies étant trop différents.

Roméo lui aussi a terminé son aventure de L'amour est dans le pré en célibataire. Alors qu'il avait décidé de poursuivre l'aventure avec Sophie, il est arrivé seul au bilan, expliquant qu'ils "n'étaient pas fait pour être ensemble" et qu'elles ne lui avaient pas manqué lorsqu'ils n'étaient pas ensemble.

Enfin, Olivier, éleveur de 56 ans dans la Creuse, n'a finalement pas trouvé l'amour avec Corine, qui est partie au bout de trois jours seulement. Il est toujours célibataire.

David reçoit un courrier lors du bilan

David était l'un des candidats malheureux de cette saison de L'amour est dans le pré. L'éleveur de vaches de 42 ans n'avait reçu aucun courrier lorsque l'émission a débuté, et même après. Mais, lors du bilan, Karine Le Marchand lui a fait la surprise d'une lettre de prétendante : celle de Kareen, une professeure des écoles alsacienne. L'histoire ne dit pas si, depuis la fin du tournage du bilan, cette romance s'est concrétisée.