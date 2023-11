Star Academy 2023 : un baiser entre deux candidats ? Cette vidéo affole les internautes

Les fans de la Star Academy sont à l'affut des progrès des candidats, mais également de romance entre les élèves. Et une vidéo postée sur les réseaux sociaux vient semer le doute.

Chaque année, les fans de la Star Academy sont à l'affut du moindre signe de rapprochements entre les candidats. La promotion 2023 ne fait pas exception. Sur les réseaux sociaux, certains se demandent si une romance ne serait pas en train de naître entre deux académiciens... vidéo à l'appui !

Si Axel a révélé, avec humour, avoir un petit coup de coeur pour Victorien même s'il pense que ce dernier ne se concrétisera jamais, c'est un autre duo qui est dans le viseur des téléspectateurs. Sur le live de MyTF1 Max, certains sont persuadés d'avoir été témoin d'un baiser entre Pierre et Candice.

Un extrait a été partagé sur le réseau social TikTok, semant le doute sur la nature de leur relation. Sur ces images, on peut voir Pierre en train de porter Candice dans ses bras et de la faire tourner. On peut également imaginer, en voyant cette vidéo, qu'il l'embrasse.

Ce maigre indice ne permet pas de confirmer la potentielle romance entre les deux académiciens. Sur les réseaux sociaux cependant, les internautes s'enflamment.

D'abord, certains pensaient qu'il s'agissait de Lola, l'une des trois élèves en danger d'élimination ce soir avec Victorien et Marie-Maud. Il s'agirait cependant bien de Candice que Pierre porte dans ses bras au cours de cette séquence.

"Je ne sais pas quoi en penser"

"On dirait qu'il l'embrasse, non ?", a réagi un internaute en partageant la vidéo qui ne manque pas de susciter les théories. "Je ne sais pas quoi en penser non plus, mais si c'est le cas, c'est mignon et ils vont bien ensemble !", "D'un côté il se penche vraiment hyper bas et de l'autre c'est trop mimi comment il l'a portée, donc, si, y'a bisou" pour cet autre utilisateur de TikTok.

Il faudra attendre une officialisation des candidats dans les prochaines semaines pour que cette rumeur soit confirmée ou infirmée. En attendant, ils poursuivent tous les deux l'aventure la semaine prochaine.

Le prime de la Star Academy est exceptionnellement diffusé au programme TV ce vendredi 17 novembre 2023 à 21h10 sur TF1.