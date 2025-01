Les Enfoirés 2025 : six nouvelles stars dans la troupe et une chanson toute nouvelle toute belle

Le concert des Enfoirés se décline jusqu'au 20 janvier à Montpellier, avec une diffusion sur TF1 en mars. Malgré des difficultés, la troupe revient avec de nouvelles recrues et son traditionnel hymne.

La troupe des Enfoirés renoue avec une tradition qui atteint désormais les 36 ans en 2025, en se produisant du 14 au 20 janvier, à la Sud de France Arena de Montpellier. Une série de 7 concerts exceptionnels intitulée intitulée "Au pays des Enfoirés" et au profit des Restos du Cœur, qui fêtent pour leur part leur 40e anniversaire. De nombreux fidèles des Enfoirés sont encore présents sur scène, comme Patrick Bruel, Jenifer, Michèle Laroque, Jean-Louis Aubert ou Zazie.

Cependant, les festivités risquent d'être quelque peu assombries cette année par l'absence remarquée d'une figure incontournable des Enfoirés. Le chanteur Slimane, au cœur d'un scandale de harcèlement, aurait été écarté de la tournée par les organisateurs. L'auteur de "Maintenant", le single des Enfoirés 2021 et dernier candidat à l'Eurovision avec "Mon Amour", a été accusé à l'automne par deux techniciens pour des faits qui auraient eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, lors d'une fête organisée à l'issue d'un concert à Saint-Étienne. Une plainte pour agression sexuelle a même été déposée.

L'équipe de l'artiste de 35 ans a invoqué sa tournée internationale pour justifier son absence sur la scène des Enfoirés. Mais 20 Minutes rappelle qu'après deux dates les 8 et 9 janvier à l'Accor Arena de Paris, le gagnant de The Voice est "libre" jusqu'à un concert à Berlin le 23 janvier. Plusieurs médias estiment que les organisateurs des Enfoirés ont préféré éviter le scandale et ne veulent pas se retrouver "dans la même situation logistique compliquée qu'il y a un an, où l'un des deux plaignants faisait partie de l'équipe technique et ne voulait évidemment pas le croiser en coulisses".

Six nouveaux membres dans la troupe des Enfoirés 2025

Et les Enfoirés 2025 sont décidemment marqués par les difficultés puisqu'une autre star, Vianney, a été victime d'un accident de scooter à Paris le 7 janvier. Sérieusement blessé, le chanteur a un temps fait planer le doute sur sa participation, mais a finalement rassuré ses fans. Il sera bien présent l'Arena de Montpellier cette semaine, malgré sa jambe dans le plâtre. "Note pour moi-même : le scooter à Paris est plus risqué que le ski hors-piste", a plaisanté l'artiste sur Instagram.

Comme chaque année, les noms de la quarantaine de stars mobilisées pour les Restos n'est pas communiquée avant le show. Mais de nouvelles stars intègrent les Enfoirés en 2025. Après Gaëtan Roussel, Santa, Ycare et Claudia Tagbo l'année dernière, six artistes rejoignent en effet la troupe cette année, comme l'a indiqué Le Parisien : il s'agit du gagnant de la Star Academy 2024 Pierre Garnier, de la chanteuse Jain, du trompettiste Ibrahim Maalouf, d'Alain Chamfort, de l'humoriste François-Xavier Demaison et du jeune Joseph Kamel, qui a co-écrit le nouvel hymne des Enfoirés avec Daysy.

"Le monde demain", la chanson des Enfoirés 2025

Ce traditionnel hymne des Enfoirés, intitulé "Le monde demain", est un nouvel appel à la solidarité et à l'unité. Co-composé par les deux jeunes artistes et entonné entre autres par Angèle, Kendji Girac, Vianney ou Zazie, il exprime le souhait d'un monde meilleur. "On s'est déjà tous égarés sur le chemin, eu besoin de quelqu'un qui nous tende la main (...). On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit, de naître dans un monde où certains ont faim et froid". Un appel encore et toujours plus crucial.

La date de diffusion du concert des Enfoirés sur TF1, autre passage obligé pour la campagne des Restos du coeur, a été annoncée : la rediffusion télévisée a été fixée au vendredi 7 mars prochain. L'année dernière, 8,5 millions de téléspectateurs avaient regardé la Une le 1er mars au soir, soit la meilleure audience depuis trois ans, selon les chiffres de Médiamétrie cités par la chaîne.