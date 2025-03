Eurovision : découvrez "maman", la chanson de Louane déjà si critiquée

La chanteuse de 28 ans a dévoilé "maman", la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. Un morceau qui a des airs de déjà-vu.

À la mi-temps du match de rugby France-Ecosse dans ce qui s'apparentait à une finale dans le tournoi des VI Nations, samedi 15 mars, Louane a assuré le show en entonnant sa nouvelle chanson "maman". C'est ce morceau qui a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision, en mai prochain. Une ballade qui s'adresse à sa fille, Esmée, née en 2020. Mais surtout à sa mère, décédée en 2014 alors qu'elle était adolescente. Car elle l'avait déjà annoncé lors de l'officialisation de sa candidature au concours télévisé : la chanteuse participe en hommage à sa mère.

La chanson n'a pas été écrite initialement pour l'Eurovision. Elle devait figurer dans son dernier album, solo, sorti en octobre 2024. Mais le morceau était arrivé "comme un cheveu sur la soupe alors que j'avais terminé quasiment d'écrire l'album", a confié Louane lors d'une conférence de presse quelques minutes après sa performance au Stade de France. Lorsqu'elle a été sollicitée par les équipes de France Télévisions pour participer à l'Eurovision, elle leur a finalement proposé cette ballade. "Je ne me suis jamais dit que c'était une chanson destinée à l'Eurovision", a indiqué l'artiste de 28 ans. "En revanche, par rapport à mon histoire, ce que j'ai vécu et à mes rêves et à ceux de ma maman, je n'en voyais pas une autre."

"C'est le seul message que j'ai envie de laisser à ma mère"

Est-ce toutefois le meilleur choix pour tenter de remporter le concours ? Louane assume. "Je sais qu'aller à l'Eurovision avec une chanson de la sorte est un contre-pied, car on pense plutôt à la fête. [...] 'maman' n'est pas un up tempo hyperpop que j'aurais pu proposer comme je le fais aussi sur scène. Mais au final, si je suis honnête à 100 %, les ballades, c'est ce que je préfère. [...] Est-ce que c'est la bonne ? Seul le temps nous le dira. Mais pour mon histoire, pour ma maman, c'est évidemment la bonne."

Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes de Melody TV, défend ce choix au micro de BFMTV. "Elle avait beaucoup d'ingrédients : qui n'a pas eu une maman dans sa vie ? C'est un thème on ne peut plus universel. En plus elle a pris juste un mot, ce qui est très facile à retenir pour tous les peuples qui ne parlent pas français." Une méthode déjà utilisée par le passé, après "Voilà" de Barbara Pravi et "Mercy" de Madame Monsieur.

On ne peut tout de même que comparer ce titre "maman" à un précédent, sorti en 2015 sur son premier album Chambre 12… et lui aussi intitulé "Maman". "Ce sont deux chansons complètement différentes", assure Louane. "'Maman', que je viens d'interpréter, est une suite de la première mais surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, elle représente qui je suis vraiment aujourd'hui. Et c'est le seul message que j'ai envie de laisser à ma mère."

La chanson de 2015 a d'ailleurs disparu des plateformes de streaming, et ce dès mercredi. "Ca veut dire qu'aujourd'hui, j'ai avancé et que je vais bien, c'est la chose que j'ai envie qu'on retienne."