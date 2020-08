"Magnum : pourquoi le final de la saison 2 est déprogrammé sur TF1"

Surprise pour les amateurs de Magnum sur TF1, la chaîne a déprogrammé la diffusion des trois derniers épisodes de la saison 2.

[Mis à jour le 19 août 2020 à 09h33] Ce mercredi, les fans de la série Magnum devaient découvrir les trois derniers épisodes de la saison 2 du reboot diffusé sur TF1. Portée par Jay Hernandez et diffusée aux Etats-Unis sur CBS, la série policière américaine avait effectué son retour au début du mois d'août avec 3,38 millions de téléspectateurs en prime-time, une hausse par rapport aux derniers épisodes diffusés début mars. Après deux semaines de diffusion, TF1 a cependant décidé de déprogrammer la diffusion des trois derniers épisodes de la saison 2, que l'on devait découvrir ce soir à partir de 21h.

Pour quelle raison ? Sur TF1 la priorité va le plus souvent au compétitions sportives et particulièrement au football. La première chaîne de France a décidé de remplacer Magnum par la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions qui oppose l'Olympique Lyonnais au Bayern Munich. Le match déterminera quelle équipe rejoindra le Paris Saint Germain en finale de la prestigieuse compétition européenne et TF1 s'attend à ce que celui-ci soit très suivi sur ses antennes.

Quand pourra-t-on voir les derniers épisodes de la saison 2 de Magnum ? La diffusion future de ce grand final est pour le moment assez incertaine. En effet, la grille des programmes de TF1 est d'ores et déjà connue pour la semaine prochaine et la Une a prévu de lancer la suite de la diffusion de sa série hospitalière The Resident, ce qui devrait lui prendre quelques semaines. Pour l'heure, la chaîne n'a pas encore fait savoir quand nous pourrons découvrir les trois épisodes manquants à la saison 2 de Magnum. Patience !