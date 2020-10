"Mask Singer : Laure Manaudou et Frédérique Bel démasquées, résumé et indices"

MASK SINGER 2020 - Samedi 17 octobre, Mask Singer a fait son grand retour sur TF1. Anggun, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry étaient de retour en tant qu'enquêteurs. Ces derniers ont tenté de démasquer les douze nouvelles personnalités. Ils ont finalement décidé d'éliminer Laure Manaudou et Frédérique Bel.

Ce samedi 17 octobre, Mask Singer a fait son retour sur TF1 . Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry ont enquêté sur les douze nouvelles personnalités. Le public a pu découvrir le Squelette, la Bouche, l'Araignée, le Corbeau, le Hibou, les deux Perroquets, le Robot, le Dragon, la Renarde, le Requin, le Loup, le Manchot et la Pieuvre. Les stars masquées sont toutes montées sur scène et ont donné du fil à retordre aux enquêteurs. Le Loup a été le premier à se faire éliminer et c’est Laure Manaudou qui se cachait derrière le costume. À la fin de la soirée, c’est la Bouche qui a dû enlever son costume. Les téléspectateurs ont pu découvrir l’actrice Frédérique Bel, connue pour avoir joué dans Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu. Découvrez le résumé de l’émission.

00:35 - Résumé de Mask singer (2/2) FIN DU DIRECT- Pour la seconde partie de la soirée, les téléspectateurs ont pu faire la rencontre du Manchot. Le costume a fait l’unanimité et Anggun a trouvé la star masquée « trop cute ». Pourtant, le Manchot reste très mystérieux et a confié avoir dû affronter de nombreux « ouragans » au cours de sa carrière. Anggun, Kev Adams et les autres enquêteurs ont imaginé Larusso derrière le costume. Puis, la Bouche s’est présentée sur scène et a confié avoir un certain franc-parler. Les enquêteurs ont donc pensé qu’il pouvait s’agir de Valérie Lemercier, mais ne sont pas vraiment convaincus. Puis, le Hibou est venu chanter sur scène et s’est décrit comme une personne non violente et qui s’est fait connaître dans les années 90. Les téléspectateurs ainsi que les enquêteurs imaginent bien Bernard Minet derrière le costume. Alors, ont-ils raison ? Après, ce sont les Perroquets qui sont montés sur scène. Ils sont le premier duo dans Mask Singer et étaient donc très attendus. Si les internautes imaginent Bigflo & Oli ou encore les frères Bogdanoff, les enquêteurs ont eu d’autres idées. En effet, ils pensent que les Perroquets sont les Les Vamps. Pour la dernière battle, la Pieuvre a affronté la renarde dans Mask Singer. La pieuvre a confié qu’elle aimait beaucoup la comédie et adore se mettre en scène. De son côté, la Renarde semble être une Youtubeuse même si elle ne vit pas que de ses vidéos sur la plateforme. Les enquêteurs imaginent bien Lola Dubini derrière cette célébrité. À la fin de la soirée, le public ainsi que les enquêteurs ont dû voter et la Bouche, le Hibou ainsi que Pieuvre étaient en danger. C’est finalement la Bouche qui a été éliminée et c’est Frédérique Bel qui se cachait sous le costume. L’actrice est connue pour avoir joué dans Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, Vilaine et Safari. La semaine prochaine, une star internationale va arriver dans l’émission. Celle-ci ne va chanter qu’une seule fois et les enquêteurs devront découvrir son identité avant la fin de la soirée.

00:34 - Résumé de Mask singer (1/2) Samedi 17 octobre, les téléspectateurs ont pu découvrir la saison 2 de Mask Singer. Camille Combal était de retour pour animer l’émission et était accompagné des enquêteurs : Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry. Les stars masquées se sont affrontées lors de battles et le public a donc pu découvrir en premier le Squelette ainsi que le Loup. Les enquêteurs ont très vite pensé que le Loup était Laure Manaudou, mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver le Squelette. Le Squelette se définit comme « classe » et se croit très « stylé ». Puis, il adore la mode. Pour la seconde battle, les téléspectateurs ont fait la rencontre du Requin. Le Requin est connu pour prendre soin de lui et fait beaucoup de sport. Puis, il a confié avoir eu du mal à s’exprimer dans son enfance et bégayait. Les quatre enquêteurs ont pensé qu’il pouvait s’agir de Franck Ribéry. L’Araignée a fait sensation ce soir dans Mask Singer et se montre mystérieuse. Le public l’a connue en couple, mais aussi célibataire. Alors, peut-il s’agir de Karine Ferri ? Par la suite, le Robot a fait son entrée et a eu la chance de rencontrer Lara Fabian ainsi que Pascal Obispo. La star pourrait bien avoir fait The Voice par le passé. À la fin de cette première manche, le Loup, le Dragon et le Requin étaient en danger. Le public et les enquêteurs ont voté et ont éliminé le Loup. La star a donc été éliminée et a dû faire tomber son masque. Après quelques secondes de suspense, c’est finalement Laure Manaudou qui s’est dévoilée. La sportive est très timide et avoue avoir fait de gros efforts pour participer à Mask Singer.

00:08 - Les Perroquets sont-ils les frères Bogdanov ? Samedi 17 octobre, les téléspectateurs ont pu voir la nouvelle saison de Mask Singer. Parmi les célébrités masquées, il y avait un duo: les Perroquets. Les deux stars ont confié savoir faire de la musique, mais ils adorent aussi la scène. Anggun, et les autres enquêteurs ont pensé que les Perroquets pouvaient être Les Vamps. Pourtant, sur Twitter, les internautes sont nombreux à penser que les deux célébrités sont les frères Bogdanov. Alors ont-ils raison ? Dans mask singer les perroquets c'est les frères bogdanoffs je suis sûr à 99%#MaskSinger — Evan (@Evan92920495) October 17, 2020

00:00 - Plus que dix personnalités présentes dans Mask Singer Ce soir, dans Mask Singer, le Loup alias Laure Manaudou et la Bouche (Frédérique Bel) ont été éliminées. Il ne reste donc plus que dix personnalités à découvrir dans l’émission. Parmi elles, on retrouve le Squelette, l’Araignée, le Manchot, le Hibou, les deux Perroquets, le Robot, le Dragon, la Renarde, le Requin ainsi que la Pieuvre. Pour le moment, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry n’ont pas beaucoup d’indices et sont perdus sur l’identité des stars.

17/10/20 - 23:52 - Lady Gaga est-elle la star internationale ? Les internautes sont déjà à la recherche de l’identité de la star internationale dans Mask Singer. Cette dernière arrivera la semaine prochaine dans l’émission et est très attendue. Sur Twitter, certains fans imaginent déjà Ariana Grande derrière le masque. D’autres imaginent Lady Gaga derrière le joli costume. Si c'est pas Lady Gaga la star internationale avec un costume pareil, franchement je ne comprends pas. #MaskSinger — Tracy ???????? (@_MicTheDrop_) October 17, 2020

17/10/20 - 23:46 - Une star internationale arrive dans Mask Singer Samedi prochain, une nouvelle star masquée va arriver dans Mask Singer. Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams vont découvrir une star habillée tout en miroirs. Cette star est internationale et tout le monde se demande déjà qui se cache derrière le costume. La célébrité ne fera qu’une seule prestation et ne restera le temps que d’une soirée. Son identité sera donc découverte à la fin de la soirée.

17/10/20 - 23:35 - Frédérique Bel derrière la Bouche ! La Bouche est éliminée dans Mask Singer et doit donc révéler son identité. Après quelques secondes de suspense, le public découvre Frédérique Bel. L’actrice a joué dans Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, Camping ou encore dans Vilaine. Kev Adams avait donc raison !

17/10/20 - 23:31 - La Bouche éliminée de Mask Singer ! La Bouche, le Hibou, la Pieuvre sont en danger dans Mask Singer et il est temps de passer aux votes. La Pieuvre se qualifie pour la suite de l’émission et garde son identité secrète. Malheureusement, c’est la Bouche qui est éliminée et qui doit enlever son costume.

17/10/20 - 23:28 - Lola Dubini est-elle la Renarde ? La Renarde ne semble pas être une chanteuse et les enquêteurs veulent savoir si elle vit des réseaux sociaux. La célébrité confie qu’elle ne vit « pas toujours » de Youtube. Kev Adams et Anggun imaginent bien Lola Dubini derrière le costume. Les autres croient qu’il peut s’agir d’Héloïse Martin.

17/10/20 - 23:24 - Les indices sur la Renarde La Renarde se présente et adore se faire remarquer. Elle fait très attention à la lumière et a des amis comédiens, humoristes et chanteurs. La voix fait partie de son identité.

17/10/20 - 23:23 - Isabelle Nanty est-elle la Pieuvre ? Anggun a beaucoup aimé la voix de la Pieuvre et Kev Adams voit bien Isabelle Nanty derrière le costume. Jarry et Alessandra Sublet pensent qu’Armelle pourrait aussi être la Pieuvre.

17/10/20 - 23:18 - Les premiers indices sur la Pieuvre La Pieuvre se décrit comme très classe et adore se mettre en scène. Elle fait du stand up et adore faire rire les gens. La pieuvre adore la comédie et ne refuse jamais une occasion de monter sur les planches que ce soit en solo ou à plusieurs.

17/10/20 - 23:13 - Les Vamps derrière les Perroquets ? Les Perroquets se sont éclatés sur scène dans Mask Singer et Anggun les trouve "très drôles". Kev Adams veut savoir s’ils se sont faits connaître en tant que duo et la réponse est affirmative. « Ça nous avance » dit Anggun. Alessandra Sublet pense que les Perroquets peuvent être Les Vamps. Anggun imagine Bigflo & Oli derrière les costumes.

17/10/20 - 23:07 - Bigflo & Oli derrière les Perroquets ? Les Perroquets vont monter sur scène pour chanter dans Mask Singer et les internautes ont déjà de nombreuses pistes. Pour beaucoup, il peut s’agir de Bigflo & Oli. Alors, ont-ils raison ? #MaskSinger Les perroquets font effectivment pensé à Bigflo et Oli ou aux freres bognanoff — Krys (@Krys87088447) October 17, 2020