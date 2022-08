MASTERCHEF 2022. Sept ans après son arrêt précipité sur TF1, le concours culinaire MasterChef revient en 2022 sur France 2 avec un nouveau jury et des candidats amateurs prêts à en découdre.

Il aura fallu sept ans pour que l'émission MasterChef ressorte du placard. En 2015, l'émission avait été déprogrammée de TF1 pour finir sa diffusion sur NT1 avant que la chaîne n'annonce que le programme culinaire ne reviendrait pas à l'avenir sur ses antennes. Nous voici en 2022, année marquée par le retour nostalgique de certaines marques dont Star Academy, et MasterChef tente de nouveau sa chance mais cette fois sur France 2 ! Le concours culinaire passe donc sur le service public, animé pour l'occasion par Agathe Lecaron (La Maison des Maternelles). Les fondamentaux de l'émission n'ont pas changé : il s'agit de mettre à l'épreuve des cuisiniers et cuisinières amateurs face à des jurés professionnels. Objectif final ? Remporter la finale et empocher un chèque de 100 000€.

Pour lancer sa rentrée de divertissement, France 2 compte sur MasterChef 2022. En effet, la chaîne du service public a annoncé que son concours culinaire serait diffusé tous les mardis soirs à partir du mardi 23 août 2022 et ce dès 21h10.

Alice (27 ans) - web designer à Paris

Caroline (28 ans) - chargée de mission solidaire à Bordeaux

Clara (31 ans) - architecte d'intérieur à La Chappelle de Guinchay

Dao (44 ans) - directrice de formation des adultes à Genève

Déborah (24 ans) - créatrice de contenu culinaire aux Lilas

Emmanuelle (46 ans) - gérante d'une base de loisirs au Mas d'Agenais

Eva (24 ans) - comédienne à Toulouse

Jean (39 ans) - formateur consultant à Lille

Jean-François (49 ans) - directeur de communication à Bois-Colombes

Kimlinh (33 ans) - sans emploi à Draguignan

Marc-Amaury (34 ans) - graphiste à Nantes

Morgan (33 ans) - vendeur automobile à Baisy-Thy

Raoul (47 ans) - directeur logistique en pharmacie à Lille

Samira (36 ans) - puéricultrice à Dilbeek

Sébastien (38 ans) - primeur à Lyon

Sylvie (55 ans) - floricultrice à Varen

Vincent (34 ans) - commercial à Marsillargues

Zachary (26 ans) - ingénieur hydraulique à Bordeaux

Le jury de MasterChef 2022 a été en partie refondu pour l'occasion de ce retour. Chaque semaine, les candidats de MasterChef auront affaire à trois chefs étoilés qui jugeront leurs prestations. Déjà présent dans quatre des précédentes saisons, le chef YVes Camdeborde fait son retour devant les caméras de MasterChef. Il est accompagné pour la première fois des chefs Thierry Marx, plutôt habitué des plateaux de Top Chef, et de Georgiana Viou. Cette année, les candidats devront aussi rivaliser d'inventivité pour impressionner les chefs invités venus les évaluer sur des défis particuliers. France 2 a révélé la liste de ces invités de prestige : Christian Constant, Frédéric Anton, Alessandra Montagne, Simone Zanoni, Emeline Aubry, Olivier Bellin, Fanny Rey, Pierre Augé, Mory Sacko, Christophe Michalak et Eric Briffard.