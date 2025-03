Changement d'heure : enfin l'heure d'été ! Voici la date et l'horaire précis de la bascule

La France passe à l'heure d'été. Voici quand et comment procéder pour ne pas se tromper avec le changement d'heure.

Le passage à l'heure d'été est imminent. La France et tous les pays de l'Union européenne changent d'heure ce week-end, mais quand précisément ? La bascule s'effectue dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars. C'est très exactement dimanche 30 mars, à 2h du matin que l'heure légale passe directement à 3h. Ce mécanisme très simple fait avancer l'heure de nos horloges et réduit aussi, par voie de conséquence, la durée de cette journée à 23 heures, en faisant la plus courte de l'année. Comme chaque année, le passage à l'heure d'été intervient le dernier dimanche de mars, obligeant les habitants de l'Union européenne à avancer leurs horloges d'une heure. Ce changement d'heure, synonyme d'un sommeil écourté, est souvent perçue comme plus difficile que celui instaurant l'heure d'hiver. En effet, des études suggèrent que l'heure d'hiver correspond davantage à notre horloge biologique, favorisant un repos de meilleure qualité. Néanmoins, l'heure d'été offre un avantage apprécié : des soirées plus longues et plus lumineuses, permettant de profiter davantage de la lumière naturelle en fin de journée. Pour mémoriser facilement cette transition, retenez cette astuce : "Avancer en mars, reculer en octobre". Le "a" de mars rappelle qu'on avance l'heure, tandis que le "re" d'octobre indique qu'on la recule. Un moyen simple de ne plus se tromper ! Explications simples : le passage à l'heure d'été en une image Quand ont lieu les changements d'heure suivants en France ? Changement d'heure d'hiver 2025 : dimanche 26 octobre 2025, à 3h00 il est automatiquement 2h00

: dimanche 26 octobre 2025, à 3h00 il est automatiquement 2h00 Changement d'heure d'été 2026 : dimanche 29 mars 2026, à 2h00 il est automatiquement 3h00

: dimanche 29 mars 2026, à 2h00 il est automatiquement 3h00 Changement d'heure d'hiver 2026 : dimanche 25 octobre 2026, à 3h00 il est automatiquement 2h00

Questions / Réponses

Comment le changement d’heure impacte-t-il les animaux ? Le changement d'heure peut-il affecter vos animaux ? Nos petites bêtes peuvent en effet le ressentir, surtout quand elles se calent sur notre propre rythme. On sait par exemple que les vaches laitières sont perturbées par les changements d'heure. Les agriculteurs rappellent ainsi qu'elles sont parfois plus agressives au moment de la traite, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité du lait. Quant aux chats et aux chiens, ils peuvent réclamer leur nourriture plus tôt si leur gamelle est vide ! Le changement d'heure a-t-il lieu en même temps dans tous les pays de l'UE ? La France change d'heure chaque année depuis 1975, suite au choc pétrolier de 1973-1974. Il est à noter qu'en Outre-mer, le changement d'heure ne s'applique pas, excepté à Saint-Pierre-et-Miquelon. Au sein de l'Union européenne, les dates de changement d'heure ont été harmonisées en 1998. Dans l'ensemble des pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue depuis le dernier dimanche d'octobre ; le passage à l'heure d'été le dernier dimanche de mars. Change-t-on d'heure partout dans le monde ce week-end ? Les changements horaires saisonniers sont appliqués dans une soixantaine de pays. La mesure est parfois mise en place de façon hétérogène sur l'ensemble de certains territoires en raison de leurs dimensions, comme pour le Canada, les États-Unis ou le Brésil. D'autres pays ont pris la décision d'abandonner les changements d'heure saisonniers : la Turquie, la Russie, l'Argentine, l'Egypte, la Tunisie, l'Ukraine, l'Arménie... Si on restait à l’heure d’été toute l’année, à quelle heure se lèverait le soleil en hiver ? Si l'heure d'été était choisie par la France, à quelles heures le Soleil se lèverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait ainsi à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision concernant la fin du changement d'heure en France. Rappelons que si les Français consultés par l'Assemblée nationale ont majoritairement plébiscité l'heure d'été, la France n'a pas encore pris de décision.

En savoir plus

Pourquoi change-t-on d'heure en France en mars et en octobre ?

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle, dès le mois de mars suivant. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

La fin mars est alors choisie pour coïncider avec l'équinoxe de printemps, synonyme de retour des beaux jours et des journées qui rallongent. Le retour à l'heure "normale" (soir GMT+1) est logiquement fixée à l'inverse à l'approche de l'équinoxe d'automne, soit à la fin du mois d'octobre. Le week-end et en particulier la nuit du samedi au dimanche va vite apparaître comme le moment où l'impact immédiat du changement d'heure sera le plus limité.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Le changement d'heure d'été 2025 est-il le dernier ?

Non, le changement d'heure d'été 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.