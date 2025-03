Un séisme de magnitude 7,7 secoue la Birmanie et les pays voisins, les images

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé la Birmanie dans le sud-est de l'Asie. La Thaïlande et la Chine ont également été secouées, de nombreux immeubles se sont effondrés.

La terre a tremblé dans un large secteur de l'Asie du sud-est. Un séisme de magnitude 7,7 a secoué la Birmanie ce vendredi 28 mars a annoncé l'Institut géologique américain (USGS). Les secousses ont été telles qu'elles ont été ressenties jusque dans les pays voisins : à Bangkok en Thaïlande et dans la province de Hunan au sud-ouest de la Chine.

L'épicentre du puissant séisme a été estimé à 16 kilomètres de la ville de Sagaing et à une profondeur de 10 kilomètres. Il s'est déclenché vers 14h20, heure locale, soit vers 7h20 en France selon l'USGS.

Les secousses du tremblement de terre ont entrainé l'effondrement de plusieurs bâtiments et la déformation de nombreuses routes en Birmanie, notamment dans la capitale Naypyidaw, mais aussi dans la capitale Thaïlandaise. De nombreux locaux, bureaux et magasins ont dû être évacués donnant parfois lieu à des scènes de panique à Bangkok. Les images de l'effondrement d'un immeuble en construction circulent sur les réseaux sociaux. En Chine, des secousses allant jusqu'à une magnitude de 7,9 selon l'agence chinoise ont été enregistrées.

La Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, a immédiatement annoncé la convocation d'une "réunion d'urgence". Des mesures gouvernementales pourraient également être prise en Birmanie.

L'Asie du sud-est, et plus particulièrement la Birmanie, est une zone où les séismes sont relativement fréquents. Au moins six séismes de magnitude 7 ou supérieure se sont produits en Birmanie entre 1930 et 1956 près de la Faille de Sagaing, qui traverse le centre du pays du nord au sud. Malgré la fréquence du phénomène, la faiblesse des infrastructures, l'insuffisance de services de santé et le développement anarchique des zones urbanisées rendent la population de la région très vulnérable en cas de catastrophe naturelle, selon les experts.

En 2016, un séisme de magnitude 6,8 avait secoué l'ancienne capitale, Bagan, dans le centre du pays, tuant trois personnes et provoquant l'effondrement des murs des temples de cette destination touristique. En novembre 2012, un séisme également de magnitude 6,8 avait frappé le centre du pays, faisant 26 morts et des centaines de blessés.