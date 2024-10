Monsieur Parizot : pourquoi il n'y a pas encore de suite pour le spin-off de Camping paradis ?

TF1 a imaginé une série pour "Monsieur Parizot", avec un scénario à la Agatha Christie. Mais les fans seront privés de suite pour l'instant...

Un jour il faut bien admettre que les vacances sont finies et qu'il est temps de quitter le camping, fusse-t-il un paradis... TF1, qui mise depuis 2006 sur sa série à succès Camping Paradis, a décidé d'innover en proposant, ce lundi 7 octobre 2024, un téléfilm en deux parties intitulé "Monsieur Parizot", du nom de l'inénarrable Christian Parizot (Patrick Paroux), campeur invétéré et un peu encombrant du célèbre établissement tenu par Tom Delormes, alias Laurent Ournac.

Le scénario de Monsieur Parizot prend un parti original : placer le retraité qu'on connait en tongs-chaussettes et chemises à fleurs dans un pull jacquard et un imper hors d'âge, autrement dit chez lui, en Alsace, du côté de Colmar. Le tout dans une intrigue policière à mi-chemin entre Hercule Poirot et Agatha Christie. La vie de Parizot en dehors des vacances est aussi bien réglée qu'au camping et rythmée notamment par le cyclisme, dont le retraité est un grand amateur, et par une passion dévorante pour la littérature criminelle et les films policiers.

Sauf qu'un beau jour, le quotidien bien rangé de Monsieur Parizot est bousculé par la mort de son compagnon de sorties à vélo, son grand ami Dodo (Philippe Caroit), qui meurt lors d'un accident. Persuadé qu'il s'agit en réalité d'un meurtre et confiant dans ses talents d'enquêteurs, le vaillant Parizot entreprend de démasquer le meurtrier au sein d'un château qui abrite les membres d'une famille de la noblesse alsacienne. Il sera épaulé par une jeune gendarme (Clémence Lassalas) qui va l'aider en dehors de toute procédure, au milieu d'une galerie de portraits hauts en couleurs, où chacun cherche à cacher ses secrets...

Cette soirée événement, en deux épisodes réalisés par Nicolas Copin et écrits par le fidèle scénariste Laurent Mondy, a été programmée ce lundi 7 octobre 2024, en prime-time sur TF1. Il ne s'agit en revanche pas d'une série, comme Camping Paradis, au départ en tout cas. Aucune suite n'est prévue non plus, au plus grand dam des fans du truculent personnage. En cas de succès d'audience, la chaîne a en revanche indiqué dès le mois d'octobre 2024 qu'elle envisageait de transformer ce spin-off en une collection de téléfilms, avec deux à trois épisodes par an.

Monsieur Parizot pourrait ainsi s'inspirer d'autres ovnis télévisuels comme Capitaine Marlot, Alex Hugo, ou la collection des Meurtre à... sur France Télévisions, qui voient des épisodes sortir à intervalles plus ou moins réguliers chaque année, sans adopter la régularité ou la fréquence d'une série en tant que telle. De quoi rassurer les fans de Monsieur Parizot, personnage aussi démodé, maladroit que râleur, mais si attachant qu'il s'est imposé comme l'une des grandes stars de Camping Paradis.

Au casting de ce premier volet, l'incontournable Patrick Paroux, alias Christian Parizot, donne donc la réplique à Philippe Caroit et Clémence Lassalas. Avec cette dernière, ils vont interroger les proches de la victime, issus de la noblesse alsacienne, avec à la clé un casting cinq étoiles puisque l'on retrouve notamment Carole Richert, Firmine Richard, Olivier Sitruk et Diane Dassigny.