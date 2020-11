"New Amsterdam : où en est l'intrigue avant la reprise de la saison 2 sur TF1 ?"

La diffusion de New Amsterdam reprend le 25 novembre 2020 après plusieurs mois de pause sur TF1. La série s'était arrêtée en plein milieu de la saison 2.

[Mis à jour le 25 novembre 2020 à 15h17] Les fans de New Amsterdam seront ravis : après un arrêt de la diffusion de la saison 2 sur TF1 depuis le 5 février dernier, la série médicale fait son retour sur la première chaîne avec de nouveaux épisodes inédits. Les téléspectateurs pourront découvrir dès le 25 novembre les épisodes 10 et 11 de cette seconde salve d'épisodes. Mais la diffusion s'étant stoppé en plein milieu de la saison 2, il faut peut-être se rafraichir la mémoire avant de découvrir les nouveaux épisodes.

Dans le dernier épisode de New Amsterdam diffusé en février 2020, intitulé Case Prison, Max Goodwin apprenait que son cancer était en rémission. Cependant, sa collègue Helen Sharpe se voit perdre son titre de chef du service d'oncologie : le conseil d'administration lui reproche en effet d'avoir emmené une patietne dans une salle de consommation de drogue clandestine, et lui fait payer cette action en la démettant de ses fonctions. Le docteur Reynolds apprend que sa fiancée est mutée à San Francisco, et doit faire un choix : la suivre ou rester à New York. Au cours de l'épisode, les médecins devaient soigner des détenus de la prison de Rikers Island : au cours d'une bagarre, trois prisonniers sont blessés et emmenés en urgence. Mais ce n'était qu'un stratagème pour pouvoir assassiner l'un de leur codétenus qui était déjà examiné aux urgences du plus vieil hôpital de New-York. L'épisode 10, diffusé le 25 novembre, reprendra directement après cet événement, alors que les détenues de la prison ont réussi à s'échapper.

Pourquoi la diffusion de New Amsterdam a été stoppée ?

Aux Etats-Unis, New Amsterdam a vu la diffusion de l'épisode 9 de la saison 2 le 19 novembre 2019, avant la traditionnelle pause hivernale. Après ce hiatus sériel, la série a repris sa diffusion sur NBC le 14 janvier 2020 seulement avec l'épisode 10. Si les téléspectateurs outre-atlantique ont pu découvrir la suite de la série ce mois-ci, il n'en sera pas de même pour le public français : contacté, TF1 nous expliquait que la chaîne avait besoin d'un peu de temps pour effectuer les doublages des épisodes 10, 11 , 12 et 13 de la saison 2 qui venaient d'être diffusés. C'est désormais chose faite, puisque la diffusion reprend le 25 novembre 2020.

En savoir plus sur New Amsterdam

Synopsis - New Amsterdam suit le quotidien de l'hôpital new-yorkais du même nom, souffrant d'un manque flagrant de financements et de moyens. Ceci jusqu'à l'arrivée du docteur Max Goodwin, un médecin idéaliste promu à la direction de l'établissement. Il devra composer avec les différentes personnalités de l'hôpital, comme le Docteur Helen Sharpe, très présente sur les plateaux de télévisions.

TF1 a dévoilé la bande-annonce de New Amsterdam sur son compte Twitter. Le public peut découvrir la personnalité de Max Goodwin, qui ne manquera pas de séduire les téléspectateurs. Les premiers enjeux de la série médicale sont également posés dans cet extrait. Retrouvez ci-dessous la bande-annonce de New Amsterdam.

New Amsterdam est diffusée sur TF1 tous les mercredi à partir du 27 novembre 2019, à 21h05. Trois épisodes sont diffusés dans la soirée. La première saison comporte 22 épisodes. Si vous n'avez pas pu suivre la série lors de sa diffusion télévisée, pas de souci : le site MyTF1 proposera les épisodes en replay sur sa plateforme.

