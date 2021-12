Noël à tous les étages : la mère de Marion Cotillard dans le téléfilm de TF1 

NOEL A TOUS LES ETAGES. La mère de Marion Cotillard, Niseema Thaillaud, joue Jackie dans Noël à tous les étages.

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 20h40] En tant que film chorale, on retrouve plusieurs acteurs au casting de "Noël à tous les étages", pendant de Love Actually à la française sur TF1. Parmi les comédiens dans la distribution, on retrouve Niseema Theillaud dans le rôle de Jackie, une mère dont le fils est en mission dans la Station spatiale internationale pendant les fêtes de fin d'année. Mais saviez vous que cette actrice était la mère d'une célèbre actrice française ? Niseema Theillaud est en effet mariée à Jean-Claude Cotillard, et sont tous deux parents de Marion Cotillard. Leurs deux autres fils, Quentin et Guillaume Cotillard, travaillent également dans les arts.

Au casting de "Noël à tous les étages", on retrouve d'autres acteurs bien connus. Marie-Anne Chazelle incarne une sage-femme bientôt à la retraite aux côtés de son mari désagréable, joué par Tchéky Karyo. Caroline Anglade joue leur voisine, dont le compagne (Max Boublil) est incapable de faire le deuil de son épouse. Jackie, incarnée par Niseema Theillaud, surveille la Station spatiale internationale de chez elle, dans lequel se trouve son fils, joué par Lannick Gautry. Enfin, Jarry prête ses traits à un député qui ne veut pas rendre son homosexualité publique.

Synopsis - Le soir de Noël, tout le monde veut passer un moment parfait. Dans cet immeuble d'une rue parisienne, Noël sera un peu particulier cette année. Ici, cohabitent des gens qui se connaissent à peine, qui se chuchotent des tous petits "bonjour" en sortant leurs poubelles ou en allant travailler. Quand les destins de ces voisins survoltés, déprimés ou émerveillés par la magie de Noël, se croisent, la situation change complètement.

Quels acteurs au casting de Noël à tous les étages ?

Leslie Medina : Violette

Lannick Gautry : Thomas Courtois

Niseema Theillaud : Jackie

Marie-Anne Chazel : Nicoletta

Tcheky Karyo : Georges

Fatima Adoum : Ouarda

Aïsam Medhem : Saïd

Souad Arsane : Samia

Max Boublil : Stéphane

Caroline Anglade : Bianca

Hélène Alexandridis : Nadine

Jarry : Lucas Lambert

Jina Djemba : Anita

Où voir Noël à tous les étages en streaming ?

Le téléfilm Noël à tous les étages est diffusé sur TF1 le 13 décembre 2021 à 21h05. Il est possible, si vous ne pouvez pas le voir le soir de sa diffusion, de le rattraper en replay streaming dès le lendemain sur le site ou l'application MyTF1. Notons également que Noël à tous les étages est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto, avant sa diffusion sur la première chaîne.