PLAN B TF1. Kim Higelin est à l'affiche de la dernière série de TF1 avec Julie de Bona. La petite-fille de Jacques Higelin débute sa carrière d'actrice dans Plan B.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 20h50] Dans Plan B, la petite-fille de Jacques Higelin trouve son premier rôle d'actrice. Kim Higelin incarne Lou dans cette nouvelle série de science-fiction de TF1. Face à Julie de Bona, l'adolescente joue une jeune fille qui dissimule son mal-être à ses parents, jusqu'à commettre l'irréparable. La jeune actrice a cependant le goût de la comédie et de la scène dans la peau : Kim Higelin est la fille du comédien Kên Higelin, fils du chanteur et frère d'Arthur H et Izia Higelin, les trois enfants de l'interprète de "Tomber du ciel".

Malgré sa famille, Kim Higelin a gagné le rôle principal de Plan B "comme tout le monde", en passant les trois étapes du casting, comme elle le précise au Parisien. Elle explique d'ailleurs ne pas avoir été poussé dans cette voix artistique par sa famille, qui connaît pourtant très bien le milieu du cinéma et de la télévision : "On se laisse chacun faire notre chemin, avec les réussites comme les échecs. Mais on n'encourage pas spécialement les autres à devenir artistes. On sait, en revanche, qu'on sera tous toujours là pour s'encourager et se rassurer."

Plan B est une série diffusée sur TF1 depuis le 17 mai 2021. Adaptée d'une série d'anthologie québécoise, la saison 1 suit la vie de Florence, une quarantenaire à la vie bien remplie. Sa vie s'écroule lorsque sa fille Lou met fin à ses jours. Cependant, Florence découvre l'entreprise Plan B, une mystérieuse agence qui propose de voyager dans le temps et de changer le passé. Cette série de science-fiction est composée de six épisodes, diffusés chaque lundi sur la Une et déjà mis en ligne sur Salto.

Synopsis - Florence est une quarantenaire à la vie bien remplie entre son ex-mari, ses enfants et son métier d'animatrice radio. Sa vie s'écroule lorsque sa fille Lou, 16 ans se suicide. Mais un espoir renaît lorsqu'elle découvre l'agence Plan B, qui propose à des individus de voyager le temps pour changer leur passé.

Plan B est une série de TF1 diffusée le lundi à partir du 17 mai 2021. Cette fiction portée par Julie de Bona est à découvrir tous les lundis dès 21h05 sur la Une. Il est également possible de la découvrir en streaming sur la plateforme Salto, mais aussi en replay sur le site MyTF1.

Julie de Bona : Florence

Kim Higelin : Lou

Cécile Rebboah : Catherine

Tom Leeb : Manu

Axel Auriant : Félix

Bruno Debrandt : Nicolas

Tom Rivoire : Enzo

Firmine Richard : Rose

Claire Borotra : Lily

Ali Bougheraba : Ousmane

Diffusée depuis le 17 mai 2021 sur TF1, Plan B a pour l'heure un avenir assez incertain. Aucune saison 2 n'a été annoncée pour le moment. Notons toutefois que l'intrigue est l'adaptation d'une série anthologique (c'est-à-dire que chaque saison est indépendante des autres) québécoise du même nom. Plan B sur TF1 est la transposition française de la seconde saison de cette série canadienne. Elle n'appellerait donc pas de suite, mais peut-être que le format pourrait être transposé en France si Plan B rencontre le succès sur TF1. Pour l'heure, rien n'a été officialisé.

Plan B - au programme TV le lundi sur TF1