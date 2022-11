"Plus belle la vie : la série est finie, peut-on espérer une suite ?"

Après 18 ans dans le quotidien des Français, la série Plus belle la vie tire sa révérence, vendredi 18 novembre. Que retenir de cette aventure ? Le feuilleton connaîtra-t-il une suite ?

21:01 - Le maire de Marseille salue la fin de Plus belle la vie Sur Twitter, le maire de Marseille, Benoît Payan a fait part de son émotion pour la fin de la série Plus belle la vie. Selon lui, le feuilleton est parvenu à faire rentrer la cité phocéenne dans le quotidien de millions de Français. Il salue également, dix-huit ans "d'aventures extraordinaires" et pense aux "plus de 600 professionnels marseillais qui ont oeuvré et tant donné pour cette séire", écrit-il.

20:41 - Cécilia Hornus (Blanche) : "c'est un peu comme ma meilleure amie" Dans un entretien pour France Bleu Provence, Cécilia Hornus, qui a incarné Blanche Marci pendant 18 ans, se souvient du tournage du premier épisode. Lors de la diffusion du 1er épisode, le 30 août 2004, c'est elle qui apparaît en premier à l'écran, ouvrant ainsi Plus belle la vie. "On était très impressionné parce que c'étaient les débuts", se rappelle-t-elle. Si son caractère diffère de celui de son personnage, elle estime que Blanche Marci est un peu "comme [sa] meilleure amie, comme un double", explique-t-elle.

20:21 - Laurent Kérusoré (Thomas) "merci pour ces 18 ans de bonheur" Sur Instagram, Laurent Kérusoré, qui incarnait Thomas Marci depuis 18 ans, revient sur l'aventure Plus belle la vie, qui prend fin vendredi 18 novembre 2022. "Ce qu'on a vécu est unique, donc je vous remercie du fond du cœur", dit-il dans une vidéo diffusée sur le réseau social. "Je vous embrasse, merci, merci pour ces 18 ans de bonheur. J'ai grandi grâce à vous", confie-t-il à ses fans.

20:01 - Anne Décis, (Luna Torres) dit au revoir à sa "famille" de Plus belle la vie Interrogée par RTL, Anne Décis, qui a incarné Luna Torres dans la série Plus belle la vie, confie qu'elle s'y sentait en famille. Personnage emblématique depuis la première saison, elle explique combien les derniers jours de tournage ont été riches en émotion. "Tout a une saveur particulière parce qu'on sait que ce sont les dernières séquences. Il y a beaucoup de rires, beaucoup de larmes. Et c'est à la hauteur de l'expérience qu'on a vécue", détaille-t-elle.

19:41 - Il est encore possible de visiter les studios de Plus belle la vie La fin de la série Plus belle la vie, vendredi 18 novembre, attriste de nombreux fans pour lesquels ce rendez-vous quotidien était important. Les plus fervents d'entre eux ont pu réserver des créneaux, ouverts depuis le 9 novembre, pour visiter exceptionnellement les studios de la série. Ces visites sont organisées jusqu'au 3 décembre. Elles permettent de faire vivre une dernière fois les décors avant leur démontage. Les costumes des comédiens sont vendus au profit d'association, offrant aux plus motivés la possibilité de partir avec un souvenir.

19:21 - Les chiffres fous de Plus belle la vie En 18 ans à l'écran, Plus belle la vie a marqué toute une époque avec ses 4 665 épisodes. Le journal Les Échos fait part des vertigineux chiffres du feuilleton. Ainsi, au cours de toutes ces années, 3 290 personnages ont fait une apparition à l'écran. Toute l'année, la série embauchait 600 salariés, une centaine de techniciens, deux équipes de tournage et 17 scénaristes. En moyenne, chaque année, France Télévisions consacrait 30 millions d'euros à la production. Enfin, la série amenait environ 400 000 visiteurs par an dans la cité phocéenne. Ils venaient découvrir les lieux ayant inspiré les décors.

19:01 - Laëtitia Milot s'exprime sur la fin de Plus belle la vie L'actrice Laëtitia Milot s'est fait connaître dans le célèbre feuilleton marseillais à seulement 24 ans. Sur Twitter, elle a salué la fin de la série Plus belle la vie en remerciant les équipes et le public. "Je n’oublierai jamais cette aventure humaine, ces moments de complicité, et ce que m’a donné cette merveilleuse série", écrit-elle.

18:00 - Où et à quelle heure voir la fin de Plus belle la vie ? C'est un long final qui attend les fans de Plus belle la vie. Les deux derniers épisodes sont diffusés sur France 3 à partir de 20h15 ce vendredi soir. Le prime événement, intitulé "Sept mariages et un enterrement", est à découvrir à partir de 21h10, toujours sur la troisième chaîne. Vous pouvez suivre la fin de Plus belle la vie sur la troisième chaîne mais également en streaming sur le site france.tv, en cliquant sur l'onglet "en direct".

17:47 - Rebecca Hampton (Céline) réagit à la fin de la série Le 5 mai 2022, Rebecca Hampton, inoubliable interprète de Céline Frémont dans Plus belle la vie, est revenue sur la fin brutale de la série de France 3. La comédienne a regretté d'avoir appris la fin de Plus belle la vie par la presse, et non pas directement par France Télévision. "Il s'agit d'une séparation et forcément, dans ces cas-là, c'est toujours assez triste. J'ai emménagé ici (NDLR : à Marseille) pour Plus belle la vie. J'aurais aimé que l'on ait un peu plus de temps entre l'annonce officielle et l'arrêt effectif."

16:59 - Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher) croit au futur de Plus belle la vie Nombreux sont les personnalités vues dans Plus belle la vie qui espèrent un retour de la série de France 3, après l'annonce brutale de son arrêt en février dernier. Stéphane Hénon, interprète de Jean-Paul Boher depuis de nombreuses années, s'est confié sur l'avenir du programme auprès de France Bleu Occitanie. Et autant dire que le comédien a grand espoir que la série reparte sur d'autres chaînes : "Les scénaristes nous ont fait une belle fin ouverte : ce n'est pas complètement terminé. On peut repartir sur de nouvelles intrigues ou sur de nouvelles choses." Pour lui, "il faut continuer : si on peut repartir par le biais d’une société coopérative ou par un autre diffuseur, on y retournera tous."

16:33 - Les premières minutes du prime final de Plus belle la vie Plus belle la vie s'achève ce vendredi 18 novembre avec un prime événement intitulé "Sept mariages et un enterrement". Comme son nom l'indique, une vague de mariage va frapper le Mistral pour ce dernier épisode. Le compte officiel de la série a publié sur son Youtube les premières minutes de la série, qui nous dévoilent Barbara en robe de mariée fuyant une horde de chiens. Pour rappel, dans le dernier épisode diffusé sur France 3 jeudi soir, Barbara était enceinte et toujours célibataire ! Découvrez les premières images ci-dessous.

16:08 - La fin de Plus belle la vie menace-t-elle l'emploi à Marseille ? Plus belle la vie a permis d'employer près de 600 intermittents du spectacle chaque année, et représentait 40% des tournages à Marseille. La fin de la série inquiète ainsi les élus de Marseille et les techniciens concernés. "On aurait pu imaginer une fin en douceur d'ici un an afin que tout le monde puisse se retourner", déplore au micro de Puremédia Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture. Après la fin de Plus belle la vie, des tournages devraient toutefois avoir lieu dans les studios de la Belle de Mai dans les prochains mois.

15:39 - Que va-t-il advenir des décors de la série ? Plus belle la vie, c'est aussi des décors cultes, à commencer par la célèbre place du Mistral. D'ailleurs, beaucoup de touristes en voyage à Marseille s'attendent à la découvrir lors de leur visite au Panier, qui a inspiré le quartier. Les élus de la ville ont ainsi insisté pour que les décors puissent être visités jusqu'à la fin de l'année 2022. Il ne reste déjà plus aucun créneau de visite disponible. Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture de Marseille, a regretté auprès de Puremédias la destruction prochaine des décors. "Malheureusement, une place du Mistral ne pourra jamais être reconstruite ailleurs." A ce jour, aucun musée dédié n'est également prévu.