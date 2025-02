Macron a osé ce qui fait peur à tous les chefs d'Etat à la Maison Blanche

En visite à Washington, Emmanuel Macron a interrompu et corrigé Donald Trump au sujet de l'aide octroyée à l'Ukraine, déclenchant la moue du président américain.

En visite à Washington pour rencontrer Donald Trump, Emmanuel Macron a semblé faire forte impression dans les couloirs de la Maison Blanche, ce lundi 24 février 2025. Le président français a d'abord confirmé que Vladimir Poutine était bien l'assaillant dans le conflit russo-ukrainien et rappelé qu'il avait violé les accords de Minsk 1 et 2. Le locataire de l'Elysée a également tenu à souligner que la seule manière de contraire le Kremlin à respecter un accord de paix était d'avoir des garanties avec des troupes ou une présence au sol européennes mais aussi américaines.

Mais c'est une séquence en particulier qui a étonné, voire choqué par son caractère inédit. En effet, peu de chefs d'Etats peuvent se targuer de l'avoir fait, ou de l'avoir tenté face au président des Etats-Unis et sa répartie bien léchée. Pendant la conférence de presse organisée à l'occasion de la venue du président tricolore en Amérique, Donald Trump a affirmé que les Européens "prêtent de l'argent à l'Ukraine et qu'ils étaient remboursés", pour cela, alors que les Etats-Unis, eux, opèrent simplement un dédommagement financier auprès de l'Ukraine dans le cadre du plan d'accès aux minerais. "Juste pour que vous compreniez, l'Europe prête de l'argent à l'Ukraine. Elle récupère son argent", a assuré Donald Trump.

Macron interrompt et corrige Trump à Washington

Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir Emmanuel Macron. Le président français ne s'est pas dégonflé, bien au contraire, et a corrigé son homologue américain devant le monde entier et l'interrompant : "Non, pour être franc, nous avons payé. Nous avons payé 60 % de l'effort total, comme les États-Unis, pour des prêts, des garanties, des subventions. Nous avons fourni de l'argent réel", a lancé le président français en mettant sa main sur le bras de Donald Trump dans le célèbre bureau ovale.

De son côté, le président des Etats-Unis a évoqué les milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe depuis l'invasion de février 2022. "Nous avons 230 milliards de dollars d'actifs gelés en Europe, des actifs russes. Mais ce n'est pas une garantie de prêt, car cela ne nous appartient pas. (Les fonds) sont donc gelés", explique Emmanuel Macron. Des déclarations et une audace qui n'ont visiblement pas convaincu le dirigeant de la première puissance mondiale, déclenchant même sa moue caractéristique.

"Si vous croyez cela, je suis d'accord. Mais ils (les Européens) récupèrent leur argent, et nous, non. Et maintenant, oui", insiste Trump, faisant allusion à l'accord sur les minerais actuellement en discussions avec Kiev. Pour rembourser "le contribuable américain", le président américain envisage désormais de récupérer 500 milliards de dollars de terres rares ukrainiennes. Une requête d'ores et déjà mise de côté par Volodymyr Zelensky, assurant ne pas vouloir "vendre son pays".