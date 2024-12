Bye bye Plus belle la vie ? TF1 arrête la série à partir de cette date et pour une longue période

TF1 a pris une décision radicale au sujet de Plus belle la vie. Il faudra en plus faire de la place pour un nouveau feuilleton très prochainement.

Les feuilletons quotidiens ont semble-t-il le vent en poupe sur TF1 depuis quelques années. La chaîne, qui a relancé Plus belle la vie en janvier dernier, propose désormais trois séries récurrentes sur sa grille : Demain nous appartient, Ici tout commence et donc PBLV, encore plus belle, nouveau format de la saga entamée sur France Télévision il y a 20 ans. Des programmes qui rassemblent chaque soir entre 2 et 3 millions de fidèles, même si Plus belle la vie peine ses derniers temps à atteindre ce niveau.

C'est peut-être d'ailleurs ce qui a décidé la première chaîne à mettre entre parenthèses son fleuron à l'occasion des fêtes de fin d'année. TF1 préfère en effet laisser la place à des films de Noël dans les prochaines semaines, comme L'âge de glace, Hook, ou Maman j'ai raté l'avion, plutôt que de poursuivre les passionnantes (més)aventures d'Emma, Baptiste et de toute la bande du Mistral.

Les dates de déprogrammation ont été annoncées par TF1 et ce sera long : Plus belle la vie disparait dès le lundi 23 décembre 2024 et les fans devront attendre jusqu'au 3 janvier 2025 pour reprendre le fil des intrigues. Plus belle la vie va en plus avoir de la concurrence dans les prochains mois. Car TF1 prépare aussi l'arrivée d'un nouveau bébé dans sa famille de feuilletons.

Baptisé Tout pour la lumière, ce tout nouveau feuilleton suivra un groupe de jeunes artistes en herbe, danseurs et chanteurs, qui se perfectionnent au sein d'une école à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Inspiré de Fame et dans la droite ligne des télécrochets de TF1 (Star Academy, The Voice et autres émissions faisant miroiter des rêves de gloire), il reprendra la recette du soleil et de la Méditerranée de PBLV. Tout pour la lumière, produite par Newen comme Plus belle la vie, sera donc le quatrième programme récurrent de la Une.

Et il faudra bien lui trouver une place ! Après une diffusion en avant-première sur Netflix, partenaire du projet, le feuilleton va intégrer la grille de TF1 avant l'été 2025. Une arrivée supplémentaire qui promet d'embouteiller l'après JT de 13h ou l'accès prime-time, déjà bien chargés. Plus belle la vie est diffusé tous les jours sur TF1 à partir de 13h50, Ici tout commence 18h30, et Demain nous appartient tous les jours à 19h10...