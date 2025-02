Guerre en Ukraine : une trêve se profile, Macron veut piéger Poutine

Emmanuel Macron a estimé qu'une "trêve" pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine "dans les prochaines semaines" après sa rencontre avec Donald Trump le lundi 24 février. Cette trêve devrait prouver la fiabilité de Vladimir Poutine ou au contraire trahir ses ambitions belligérantes.

En direct

11:42 - Moscou salue la "position équilibrée" des Etats-Unis La Russie et les Etats-Unis ont voté pour la résolution américaine défendant une paix rapide et durable à la guerre en Ukraine sans référence à l'intégrité territoriale du pays, à la différence des pays européens, ils ont aussi voté contre la résolution de Kiev soutenue par l'Europe condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Un vote commun qui a fait plaisir au Kremlin, lequel a salué la "position équilibrée" de Washington qui "témoigne d’un réel désir de contribuer à un règlement" selon les morts du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. A contrario, le Kremlin dit ne pas voir de "signe d'équilibre" chez les Européens.

10:33 - L'ONU vote une résolution de paix en Ukraine mais sans protection de l'intégrité territoriale Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi soir une résolution américaine demandant une paix rapide en Ukraine mais sans référence à l'intégrité territoriale du pays. La résolution "demande instamment qu'il soit mis fin au conflit dans les plus brefs délais et plaide pour une paix durable", mais elle ne prévoit pas que les terres ukrainiennes occupées par la Russie soient rendues à l'Ukraine, conformément aux exigences des alliés européens de Kiev. La résolution a reçu 10 votes favorables, dont celui de la Russie, et aucun vote défavorable. S'ils ne se sont pas opposé au vote, les quatre pays de l'Union européenne qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU (la France, le Danemark, la Grèce et la Slovénie) ainsi que le Royaume-Uni se sont abstenus.

09:41 - Poutine donne son avis sur l'accord américano-ukrainien sur les minerais Si l'accord sur l'exploitation des minerais sur le sol ukrainien est négocié uniquement entre l'Ukraine et les Etats-Unis, le président russe s'en est mêlé lundi soir lors d'un entretien donné à la presse russe. Il s'est dit favorable aux investissements américains devant exploiter les minerais stratégiques. Une prise de position qu'il explique par l'annexion forcée de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie, notamment certains qui abrite ces sols riches en minerais. "Nous sommes prêts à attirer des partenaires étrangers dans nos nouveaux territoires historiques qui ont été restitués à la Russie. Il y a là certaines réserves. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires, y compris américains, dans les nouvelles régions", a déclaré Vladimir Poutine.

08:54 - Une rencontre entre Zelensky et Trump sur un autre sujet que la guerre en Ukraine Le président ukrainien sera reçu à la Maison Blanche ces prochains jours. Donald Trump avait annoncé un rendez-vous organisé "la semaine prochaine ou celle d'après" hier, une décision saluée par Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ne se rencontreront pas pour évoquer la trêve en Ukraine, mais pour essayer de conclure un accord sur les minerais ukrainiens. Le président américain exige d'obtenir un accès privilégié aux terres ukrainiennes riches en minerais en échange de l'aide américaine versée pendant trois ans, un accord que l'Ukraine est prête à conclure à condition qu'il ne soit pas trop désavantageux pour elle. Lundi, le gouvernement ukrainien disait à ce sujet que les discussions entraient dans leur "phase finale".

08:29 - Poutine qualifie Zelensky de "figure toxique" Si Emmanuel Macron et Donald Trump ont eu des discours optimistes sur une possible trêve à la guerre en Ukraine hier soir, Vladimir Poutine a lui continué de mettre en cause le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le qualifiant de "figure toxique". "Le fait est que l'actuel chef du régime de Kiev devient une figure toxique", a déclaré le maître du Kremlin lors d'un entretien télévisé lundi soir. Il a accusé son homologue ukrainien de "donner des ordres ridicules" à son armée et d'être "un facteur de décomposition de l'armée, de la société et de l'État".

08:17 - Comment Emmanuel Macron veut tester Vladimir Poutine Emmanuel Macron a assuré qu'une "trêve" à la guerre en Ukraine pourrait intervenir "dans les prochaines semaines" lundi soir lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, notamment grâce à la poursuite des négociations "entre les États-Unis et la Russie d’un côté, entre les États-Unis et l’Ukraine de l’autre". Si le président français se veut optimiste quant à l'obtention d'une "paix durable" et à certaines conditions, il n'écarte pas la possibilité d'être trompé par la Russie et estime que la trêve à venir sera l'occasion de s'assurer de la bonne foi de Moscou dans les négociations. Si la trêve n'est pas respectée par la Russie, Emmanuel Macron y verra "la meilleure preuve que la Russie n’est pas sérieuse" et la démontrera auprès de Donald Trump. Le président américain se disait lundi soir "convaincu" du fait que le Russie "veut arriver à un accord sur l'Ukraine" jugeant que "c'est dans son intérêt".