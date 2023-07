"Plus belle la vie : le retour sur TF1 officialisé, quand et quel casting ?"

PLUS BELLE LA VIE TF1. Alors que la série a tiré sa révérence sur France 3 fin 2022, Plus belle la vie sera prochainement ressuscitée par TF1. Les contours de ce retour ont été dessinés.

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 9h18] Moins d'un an après son final, "Plus belle la vie" est ressuscitée ! TF1 a officialisé le retour du feuilleton culte, qui a fait les beaux jours de France 3 d'août 2004 à novembre 2022. La première chaîne se chargera en effet de diffuser de nouveaux épisodes de la série avec les habitants du Mistral. La date de début 2024 est annoncée, sans plus de précisions, puisque le tournage reprendra à la mi-octobre 2023.

Pour l'heure, les nouveaux épisodes de "Plus belle la vie" sont en cours d'écriture. TF1 a également officialisé le retour de personnages emblématiques du Mistral, comme Mirta Torrès (Sylvie Flepp), Thomas Marci (Laurent Kerusore), Jean-Paul Boher (Stephane Henon), Blanche Marci (Cecilia Hornus), Barbara Evenot (Léa François) ou Abdel Fedala (Marwan Berreni).

en savoir plus

"Plus belle la vie" est une série française diffusée du lundi au vendredi sur France 3 du 30 août 2004 au 18 novembre 2022, puis sur TF1 à partir de 2024. Elle a marqué le paysage télévisuel français par son incroyable durée (18 ans tout de même) mais également en imposant des thématiques sociétales encore inédites sur le petit écran.

Plus belle la vie est le feuilleton français avec la longévité la plus importante, face à "Demain nous appartient", "Un si grand soleil" ou encore "Ici tout commence". Dans cette série, les téléspectateurs suivent le quotidien des habitants de Marseille, qui se retrouvent au quartier fictif du Mistral. Intrigues personnelles et sociétales se mêlent à des intrigues policières qui changent régulièrement.

"Plus belle la vie" suit le quotidien d'un groupe de personnages reliés par un point commun, le Mistral, quartier imaginaire de Marseille dans lesquels ils se retrouvent et se racontent. Deux type d'intrigues s'entrecroisent chaque soir depuis déjà de nombreuses saisons : des intrigues retraçant les problématiques sociales et sociétales du quotidien et des intrigues policières allant de la recherche d'un serial killer à la lutte contre la mafia ou le terrorisme. "Plus belle la vie" a pris l'habitude de s'inspirer de l'actualité avec de nombreuses références à des événements réels ou à des faits divers au fil des épisodes.

Depuis 2004, la liste des acteurs et des actrices au casting de "Plus belle la vie" a beaucoup changé. Certains continuent de parcourir le Mistral, quand de nouveaux ont fait leur apparition. Ci-dessous, on vous propose une liste non exhaustive des principaux acteurs et actrices toujours à l'écran dans "Plus belle la vie" :

David Ban : Valentin Carrier

Kjel Bennett : Bilal

Marwan Berreni : Abdel Fedala

Jérôme Bertin : Patrick Nebout

Théo Bertrand : Kevin Belesta

Laurie Bordesoules : Emilie

Caroline Bourg : Elsa

Pauline Bression : Emma Rimez

Jean-Charles Chagachbanian : Franck Ruiz

Sam Chemoul : Tom Belesta

Elisabeth Commelin : Yolande

Michel Cordes : Roland Marci

Marine Danaux : Sophie Corcel

Anne Décis : Luna Torres

Serge Dupire : Vincent Chaumette

Simon Ehrlacher : Romain Vidal

Alexandre Fabre : Charles Frémont

Sylvie Flepp : Mirta Torres

Léa François : Barbara Évenot

Emanuele Giorgi : Francesco Ibaldi

Annie Gregorio : Claire

Rachid Hafassa : Karim Fedala

Rebecca Hampton : Céline Frémont

Marie Hennerez : Lea Nebout

Stéphane Henon : Jean-Paul Boher

Cécilia Hornus : Blanche Marci

Boubacar Kabo : Mouss Bonghor

Laurent Kerusoré : Thomas Marci

Léa Kerel : Thérèse Marci

Joakim Latsko : Gabriel Riva

Prudence Leroy : Fanny

Florian Lesieur : Noé Ruiz

Marie Mallia : Lola Corcel

Avy Marciano : Sacha Malkavian

Lola Marois : Ariane Hersant

Pierre Martot : Léo Castelli

Regis Maynard : Eric Norman

Lara Menini : Eugénie Grangé

Stéphanie Pareja : Jeanne Carmin

Flavie Péan : Victoire Lissajoux

Ella Philippe : Nisma

Grégory Questel : Xavier Revel

Thierry Ragueneau : François Marci

Marie Reache : Babeth Nebout

Tim Rousseau : Kylian Corcel

Caroline Riou : Laetitia Belesta

Eleonora Sarrazin : Sabrina

Charles Schneider : Claude Rochat

Bryan Tresor : Baptiste Marci

Thibaud Vaneck : Nathan Leserman

Elodie Varlet : Estelle Cantorel

"Plus belle la vie" a rythmé les soirées de France 3 durant 18 ans, depuis le 30 août 2004. Le dernier épisode est diffusé sur France 3 le 18 novembre 2022, après plus de 4665 épisodes. Ce sont les érosions des audiences depuis 2018 qui ont coûté sa place au feuilleton le plus long du PAF. Malgré la fin de la diffusion sur France 3, la série sera de retour pour une suite sur TF1 à partir de 2024.

Mais comment se termine le feuilleton version France 3 ? Attention, spoilers. Comme on a pu le découvrir dans les épisodes mis en ligne sur Salto, la série fait ses adieux à ses personnages en proposant des happy ends à de nombreux personnages et une fin ouverte pour d'autres. Ils sont plusieurs à se marier ou à se remettre en couple. C'est le cas de Kylian-Betty, Guillaume-Luna-Bastien, Estelle-Francesco, Barbara-Abdel ou encore Ariane-Mathieu. Rappelons également que Roland est décédé quelques semaines avant la fin du feuilleton.

Les fans de "Plus belle la vie" peuvent découvrir en ligne les différents épisodes de la série. Il suffit de se connecter sur le site officiel de la série ou sur celui de France Télévision pour voir les derniers épisodes. Par ailleurs, les fans peuvent rattraper leur retard grâce au replay des épisodes sur ces deux plateformes. À noter que les épisodes restent disponibles pendant six jours sur le site. Par ailleurs, le streaming des épisodes est aussi disponible sur smartphone, ordinateur, mais aussi tablette. Enfin, la plateforme de streaming Salto propose de retrouver la série, il faut toutefois un abonnement payant pour en bénéficier.