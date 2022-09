Canal+ et MyCanal : que faire en cas de bug ?

Les soirs de grands matchs, il n'est pas rare que la forte affluence de téléspectateurs cause des problèmes de transmission de Canal+ notamment sur l'application MyCanal. Que faire si vous êtes victime d'un bug ?

Carrefour d'audiences par excellence, les grandes rencontres sportives peuvent créer des embouteillages devant les écrans de télévision. Les amateurs de football le savent, Canal++ et MyCanal peuvent parfois rencontrer des problèmes de transmission lorsque l'affluence de téléspectateurs est forte et mal anticipée. Traditionnellement, ce genre de soucis se posent souvent en début de saison mais finissent pas se régler à mesure que celle-ci progresse. Cela n'en est pas moins agaçant, cependant.

Le bug de MyCanal est-il établi ?

Cela peut paraître évident mais le fait d'avoir un bug de Canal ou MyCanal chez vous ne veut pas forcément dire que ce problème est généralisé. Pour savoir si d'autres abonnés rencontrent eux aussi des difficultés d'accès aux transmissions de Canal+, nous vous conseillons de vous rendre sur le site DownDetector qui recense les pannes de différents services sur le web. Plus la courbe de pannes recensées est élevée, plus il y a de téléspectateurs rencontrant un bug. Vous n'êtes donc pas seul et Canal+ est probablement déjà sur le coup.

Canal+ s'est-il exprimé sur ce bug ?

Canal+ communique avec ses abonnés directement sur Twitter lorsque ses services rencontrent des problèmes. En général, c'est le compte @InfoAbonneCanal qui renseigne les téléspectateurs qui sont victimes de bugs. Le compte permet par exemple de savoir si l'incident est en cours de traitement voire résolu.

Tester de changer d'appareil pour votre application

Si vous rencontrez des problèmes de réception sur votre application MyCanal, il est possible que changer d'appareil puisse vous aider. Par exemple, si l'application ne fonctionne pas sur votre navigateur internet sur ordinateur, testez de regarder sur votre téléphone mobile ou bien via votre box TV ou votre console de jeux si vous en possédez une. Il est possible en effet que les applications ne rencontrent pas les mêmes bugs au même moment.

Toujours sans direct sur Canal ? Lisez nos direct sur Linternaute Sport

Dans le cas où vous rencontrez toujours un problème de réception sur Canal+ ou MyCanal et que vous souhaitez être renseigné minute par minute de ce qui se déroule dans le match que vous vouliez regarder, il existe toujours une solution. Linternaute.com suit les principales rencontres de Ligue des Champions en direct et vous fait des récapitulatifs minute par minute. En attendant que Canal+ règle ses bugs, vous pouvez toujours lire nos directs ci-dessous !

Vous avez été victime d'un bug de Canal+ ou de l'application MyCanal et vous souhaitez effectuer une réclamation ? C'est possible via le formulaire de contact du Service Client. Pour cela, il faut vous connecter sur votre compte Canal, cliquer sur le signalement d'un problème technique. Vous avez la possibilité de planifier un rappel par le Service Clients, la possibilité d'être rappeler immédiatement ou même de signaler une réclamation. Par téléphone, le Service Clients Canal est disponible du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 19h. Pour toute réclamation technique ou financière, contactez le 0 970 820 915 (service gratuit + prix éventuel d'un appel). Si vous souhaitez être mis en contact avec le service client, contactez le 0 892 39 39 10 (0,35€ la minute + prix éventuel d'un appel).