"Prodigal Son : où en était-on avant l'arrêt de la série sur TF1 ?"

PRODIGAL SON - Cela fait plus de deux mois que Prodigal Son a été retiré de la grille des programmes de TF1. La chaîne reprend la diffusion de la série le 1er juillet. On récapitule ce qu'il s'est passé dans le dernier épisode.

Sommaire Synopsis

Casting

[Mis à jour le 1er juillet 2020 à 20h00] Après deux mois d'arrêt, Prodigal son revient avec de nouveaux épisodes sur TF1. Durant le confinement, la première chaîne n'a pas pu poursuivre le doublage français de la série policière, et avait décidé d'interrompre la diffusion de la série portée par Tom Payne et Michael Sheen a été interrompue. Elle a été remplacée par la saga Harry Potter, puis Le Seigneur des Anneaux et Jurassic Park, tandis que le mercredi était dédié à la série médicale The Resident. Mercredi 1er juillet, Prodigal Son est enfin de retour dans la grille de programme de TF1, le mercredi au lieu du mardi, pour de nouveaux épisodes. Après plus de deux mois de pause, Linternaute.com vous propose un résumé des derniers événements de la série policière.

La diffusion de Prodigal Son sur TF1 s'est interrompue après l'épisode 11 de la saison 1. Malcolm Bright a été capturé par le Tueur de la décharge, qui n'est autre que Paul Lazar/John Watkins. En faisant parler son ravisseur, le héros de la série découvre que son père, Martin Whitly/Le Chirurgien, avait tenté de le tuer lors d'une excursion en forêt il y a plusieurs années de ça. Il n'avait pas réussi à se résoudre à tuer son propre enfant, et avait demandé à son vieil ami, John Watkins, de le faire à sa place. Heureusement, Malcolm a réussi à s'échapper en le poignardant, le laissant pour mort. Entre temps, Martin comprend que son fils est retenu captif dans le sous-sol de leur maison familiale et met le FBI sur la trace de Watkins. Grièvement blessé, Malcolm réussit tout de même à s'échapper dans un accès de rage, et enferme le tueur dans une malle. Suite à cet épisode riche en rebondissements, l'épisode 12 de Prodigal Son forcera le profileur à revenir sur ses traumatismes face à un psychiatre de la police.

En savoir plus

Synopsis - Prodigal Son suit un serial killer, Le Chirurgien, qui aide son fils Malcom, un criminologue reconnu à résoudre ses enquêtes de meurtre. Grâce à son expertise sur les esprits des criminels et aux conseils du Chirurgien fou furieux, le protagoniste résout dans l'ombre les affaires les plus mystérieuses et sordides qu'on lui présente.

Le héros de Prodigal Son, Malcom Bright, est incarné par Tom Payne. Cet acteur britannique de 37 ans s'est fait remarquer dans les séries Waterloo Road et L'Oracle. Cependant, le public français le connaît davantage pour avoir joué Paul "Jésus" Rovia dans The Walking Dead des saisons 6 à 9. Michael Sheen incarne de son côté Le Chirurgien dans Prodigal Son. Et son visage vous est certainement familier puisque ce comédien britannique fait plusieurs incursions sur grand et petit écran. Au cinéma, il est apparu dans Underworld, The Queen, Blood Diamond ou encore Twilight. Il est surtout connu pour avoir joué William Masters dans la série Masters of Sex. Plus récemment, il incarnait l'ange Aziraphale dans la série Good Omens, adapté d'un roman de Neil Gaman et Terry Pratchett.

Prodigal son - au programme TV le mercredi à 21h05 sur TF1