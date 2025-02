Mort de Louise, 11 ans : deux principaux suspects et une piste envisagée

Trois personnes ont été placées en garde à vue le lundi 10 février dans l'enquête sur la mort de Louise, dont deux hommes de 23 ans chacun suspecté de "meurtre". Le profil d'un d'entre eux pourrait correspondre à une piste envisagée par les enquêteurs.

C'est un drame dont on ne connaît pas encore les causes. Louise, une adolescente de 11 ans, a été retrouvée morte dans un bois d'Epinay-sur-Orge (Essonne) dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février vers 2 heures du matin. La jeune fille n'avait plus donné signe de vie depuis l'après-midi du vendredi, après sa sortie du collège André-Maurois aux alentours de 15 heures. La dernière image de Louise a été captée par les caméras de vidéosurveillance de la ville alors qu'elle traversait le bois des Templiers dans lequel son corps a été découvert par les forces de l'ordre après plusieurs heures de recherches.

Le corps de Louise présentait des traces de plusieurs coups de couteau et l'autopsie réalisée samedi a permis de "relever la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales" a confirmé le parquet d'Evry. Les examens médico-légaux n'ont trouvé "aucun élément" permettant "d'affirmer que des violences sexuelles avaient été commises".

Une enquête initialement ouverte pour "disparition inquiétante" a été requalifiée en enquête pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" a fait savoir le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Les investigations ont été confiées à la Direction de la criminalité organisée et spécialisée des Yvelines (DCOS 78), en co-saisine avec la Direction nationale de la police judiciaire.

Deux hommes sont les principaux suspects

Deux personnes ont été interpellées, ce lundi 10 février à Rouen, et placées en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 23 ans, placé en garde à vue pour "meurtre sur mineure de moins de 15 ans", et d'une femme de 55 ans, entendue pour "non-dénonciation de crime". Selon les informations de BFMTV, cette dernière serait la mère du premier, mis en cause. Le parquet, qui a annoncé les interpellations, indique que "des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits", notamment des analyses ADN et des vérifications concernant la téléphonie. D'après Le Parisien, un document d'identité appartenant au jeune homme aurait été retrouvé dans les bois.

Le suspect, encore présumé innocent, serait de nationalité française et présenterait un "profil de SDF" selon Le Parisien. Il serait connu pour avoir ses habitudes en Essonne où est survenue la mort de Louise, même si sa mère réside à Rouen. Il est également connu des services de police pour plusieurs petits délits. Sa mère présente un casier vierge. Le profil du jeune homme peut correspondre à une des pistes envisagées par les enquêteurs pour expliquer la mort de Louise : celle d'un acte "gratuit" commis par opportunité par une personnalité marginale, souffrant de troubles psychiatriques ou par un tueur sadique. Il ne s'agit que d'une piste parmi d'autres, aucun scénario n'étant encore écarté à ce stade.

Une troisième personne a été interpellée lundi soir vers 20 heures selon les informations du procureur de la République d’Évry, dont Le Figaro se fait l'écho. Il s'agirait d'un autre jeune homme également âgé de 23 ans qui habite le même quartier que Louise à Epinay-sur-Orge. Il a lui aussi été placé en garde à vue pour "meurtre sur mineure de moins de 15 ans".

Les deux hommes placés en garde à vue sont susceptibles de correspondre à l'individu en doudoune noire et en casquette filmé par les caméras de vidéosurveillance qui semble suivre Louise à la sortie du collège. Le témoignage d'une amie de la victime va dans ce sens.

Deux autres personnes relâchées

Avant ces interpellations, les enquêteurs avaient très peu d'indices permettant d'identifier l'auteur du meurtre de Louise. Ils se sont appuyés sur la silhouette d'un homme repérées sur les dernières images de Louise. Ils ont tenté d'identifier l'individu en menant en parallèle des enquêtes de voisinage et en se rattachant à la téléphonie, notamment pour repérer les utilisateurs de tous les téléphones ayant borné sur les lieux du crime.

Les enquêteurs avaient interpellés deux autres personnes dans la journée du samedi 8 février. Il s'agissait d'un homme de 22 ans, qui aurait été aperçu sur les images de vidéosurveillance, et de sa compagne, une étudiante de 20 ans. Ils ont été interpellés peu avant 1 heure du matin chez la mère de l'homme, chez qui il vit, à Épinay-sur-Orge. Ils ont tous deux été relâchés libres en début de soirée après avoir présenté un alibi et faute de preuves.