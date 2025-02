Neige en France : ce n'est pas fini, elle revient déjà dans ces départements

Après un épisode neigeux en fin de semaine, des flocons tombent encore ce lundi 10 février. Plusieurs départements sont concernés.

Il neige encore en France. Samedi dernier, il est tombé entre 20 et 40 cm au-dessus de 900 mètres d'altitude dans le sud-est du Massif central. Localement, cette couche a atteint jusqu'à 60 cm. Le nord-ouest a aussi été légèrement touché. Ce lundi 10 février, la grisaille s'impose sur l'Hexagone, avec des pluies éparses au nord de la Loire. Le soleil est aux abonnés absents, alors que quelques flocons sont au rendez-vous.

La neige tombe, en effet, aux alentours de 200 mètres d'altitude sur les collines du Perche et quelques flocons se mêlent à la pluie près de la Manche. Sur les collines de l'Artois et le pays de Bray, la couche de neige peut atteindre 1 à 2 cm selon La Chaine Météo. La fin d'après-midi et la soirée sont les moments les plus exposés de la Normandie aux Hauts-de-France.

© La Chaine Météo

"De la Normandie aux Hauts-de-France, la neige peut parfois se mêler à la pluie, voire la remplacer, surtout à partir de la fin d'après-midi. De la Seine-Maritime au Nord-Pas-de-Calais, des chutes de neige sont attendues jusqu'à très basse altitude et elles pourraient blanchir les sols, notamment sur les premières hauteurs ", précise Météo-France.

Dans son bulletin de 10 heures, 4 départements ont été placés en vigilance jaune neige et verglas pour la journée de ce lundi : la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Pour mardi, les vigilances se décalent vers l'ouest avec 7 départements en jaune : le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne et la Manche.

Pour la journée de mardi, Météo France prévoit encore quelques flocons en matinée vers les Ardennes. Sur le reste du pays, le ciel reste couvert, avec seulement quelques éclaircies l'après midi dans le nord-ouest. Mercredi et jeudi, le temps devrait rester humide au sud-est alors qu'ailleurs des premières éclaircies pourraient survenir. La Chaine Météo n'exclut pas un nouveau risque de pluie ou neige pour vendredi entre la Normandie et la Lorraine. Ces prévisions restent à préciser au vu de l'échéance.