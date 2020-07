"Prodigal Son : y aura-t-il une saison 2 sur TF1 ?"

PRODIGAL SON - La saison 1 de Prodigal Son prend fin le 22 juillet 2020. Une saison 2 a été commandée et se trouve actuellement en production.

[Mis à jour le 22 juillet 2020 à 20h50] TF1 diffuse le 22 juillet les derniers épisodes de la saison 1 de Prodigal Son. Mais les fans de cette série policière n'auront pas à faire tout de suite leurs adieux à Malcom et au Chirurgien. Aux Etats-Unis, Prodigal Son a été renouvelé par la chaîne Fox pour une deuxième saison le 21 mai dernier. "Dès le premier épisode de Prodigal Son, les fans ont été captivés par les performances stupéfiantes de Tom Payne et Michael Sheen au coude à coude en interprétant l'une des relations père-fils les plus singulières qu'on a pu voir à la télévision", a commenté Michael Thorn, président de Fox Entertainment, dans un communiqué.

Toutefois, il faudra patienter avant de découvrir la suite de Prodigal Son. La Fox espère diffuser la saison 2 à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021. Tout dépendra des disponibilités de Michael Sheen (Le Chirurgien), acteur très demandé, mais aussi de l'évolution de la pandémie liée au coronavirus, qui connaît actuellement un nouveau pic aux Etats-Unis. Selon le Hollywood Reporter, il semble plus probable que les nouveaux épisodes de la série soient diffusés aux Etats-Unis en 2021. Le public français devra donc attendre encore quelques mois de plus avant de découvrir la saison 2 de Prodigal Son sur TF1.

Synopsis - Prodigal Son suit un serial killer, Le Chirurgien, qui aide son fils Malcom, un criminologue reconnu à résoudre ses enquêtes de meurtre. Grâce à son expertise sur les esprits des criminels et aux conseils du Chirurgien fou furieux, le protagoniste résout dans l'ombre les affaires les plus mystérieuses et sordides qu'on lui présente.

Le héros de Prodigal Son, Malcom Bright, est incarné par Tom Payne. Cet acteur britannique de 37 ans s'est fait remarquer dans les séries Waterloo Road et L'Oracle. Cependant, le public français le connaît davantage pour avoir joué Paul "Jésus" Rovia dans The Walking Dead des saisons 6 à 9. Michael Sheen incarne de son côté Le Chirurgien dans Prodigal Son. Et son visage vous est certainement familier puisque ce comédien britannique fait plusieurs incursions sur grand et petit écran. Au cinéma, il est apparu dans Underworld, The Queen, Blood Diamond ou encore Twilight. Il est surtout connu pour avoir joué William Masters dans la série Masters of Sex. Plus récemment, il incarnait l'ange Aziraphale dans la série Good Omens, adapté d'un roman de Neil Gaman et Terry Pratchett.

Prodigal Son est diffusé sur TF1 dès le début de l'année 2020 le mardi soir. Après une interruption de la diffusion liée au confinement et à la crise sanitaire du coronavirus, la série policière est de retour sur la première chaîne le 1er juillet 2020 jusqu'au 22 juillet 2020, le mercredi cette fois. Si vous avez raté un épisode, sachez qu'ils sont disponible en replay dès le lendemain sur la plateforme My TF1.

