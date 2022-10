Eurovision : dans quelle ville et à quelle date aura lieu l'édition 2023 ?

EUROVISION 2023. Alors que l'Ukraine avait remporté la précédente édition du concours de chant européen, c'est le Royaume-Uni qui organisera l'Eurovision en 2023. La ville hôte est désormais connue.

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 11h21] On connaît enfin quelle ville organisera l'Eurovision 2023. Le concours de chant européen se déroulera à Liverpool, au Royaume-Uni. La grande soirée musicale se tiendra le 13 mai 2023. Pour rappel, le Royaume-Uni s'est proposé pour organiser l'événement international, alors que le pays s'était classé à la seconde place lors de l'édition 2022.

En effet, après la victoire de Kalush Orchestra, c'était l'Ukraine qui aurait dû organiser l'Eurovision 2023. Mais le conflit qui l'oppose à la Russie devrait encore durer plusieurs mois, ce qui a forcé les organisateurs a réfléchir à des solutions alternatives depuis plusieurs semaines. Pour des raisons de sécurité, l'Eurovision ne se tiendra donc pas en Ukraine. Néanmoins, le pays gagnant sera qualifié automatiquement pour la finale du concours de chant, avec les membres du Big Five. Par ailleurs, deux pays ont renoncé à participer à l'Eurovision 2023 en raison de l'augmentation des frais d'inscription : le Monténégro et la Macédoine du Nord.

La date de la prochaine édition de l'Eurovision est désormais connue. Les demi-finales du concours de chant internationales auront lieu les 9 et 11 mai 2023, avant la grande finale, prévue pour le samedi 13 mai 2023. L'Eurovision est organisé à Liverpool, au Royaume-Uni, après que l'Ukraine s'est vu ôter le droit d'organiser l'événement puisque les conditions de sécurité n'étaient pas requises en raison de l'invasion de la Russie.

Samedi 14 mai 2022, l'Ukraine a été sacrée gagnante de l'Eurovision 2022. Le pays représenté par le groupe de rap Kalush Orchestra a bénéficié d'une importante mobilisation du public depuis son invasion par les troupes de Vladimir Poutine. Cette victoire était attendue par les bookmakers. Au total, la chanson "Stefania" s'est classé en haut du classement avec 631 points.

Ukraine (631 points) Royaume-Uni (466 points) Espagne (459 points) Suède (438 points) Serbie (312 points) Italie (268 points) Moldavie (253 points) Grèce (215 points) Portugal (207 points) Norvège (182 points) Pays-Bas (171 points) Pologne (151 points) Estonie (141 points) Lituanie (128 points) Australie (125 points) Azerbaïdjan (106 points) Suisse (78 points) Roumanie (65 points) Belgique (64 points) Arménie (61 points) Finlande (38 points) République Tchèque (38 points) Islande (20 points) France (17 points) Allemagne (6 points)

Le 5 mars 2022, c'est dans le télé-crochet "Eurovision France : c'est vous qui décidez" sur France 2 que le candidat hexagonal a été désigné en amont de l'Eurovision 2022. C'est le groupe Alvan & Ahez, qui chante en breton son titre "Fulenn" (qui signifie à la foie "étincelle" et "jeune fille"), qui a été choisi par le jury et le public. La France faisant partie des "Big Five", c'est-à-dire les pays qui contribuent le plus à l'organisation du concours d'un point de vue financier, Alvan & Ahez était automatiquement qualifié pour la finale de l'Eurovision ce samedi 14 mai 2022. Néanmoins, les candidats français ont obtenu seulement l'avant-dernière place, avec 17 point, lors de la finale.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.