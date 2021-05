"Eurovision : l'Italie gagnante 2021, quel classement pour la France ?"

EUROVISION 2021. Maneskin, représentant de l'Italie, a remporté l'Eurovision ce samedi 22 mai 2021. Barbara Pravi, qui portait les couleurs de la France, a terminé à la seconde place du classement.

01:15 - Quel top 5 pour l'Eurovision 2021 ? FIN DU DIRECT - Le classement de l'Eurovision a évolué durant toute la soirée, apportant son lot de stress et d'appréhensions aux soutiens de Barbara Pravi. C'est finalement Maneskin, représentant de l'Italie, qui a remporté tous les suffrages en se classant à la première place du classement final avec 524 points. Le groupe de rock est suivi de la France, qui a remporté 499 points, puis la Suisse, 432 points, qui était l'un des favoris des fans mais qui pourtant ne faisait pas partie des favoris des bookmakers. En quatrième place, on retrouve l'Islande (378 points), suivi de l'Ukraine (364 points).

01:00 - Quel classement pour la France ? Si Barbara Pravi n'a pas remporté l'Eurovision 2021, elle a toutefois réalisé un très joli classement, l'un des meilleurs de ces dernières années. L'interprète de "Voilà" s'est classée à la seconde place du classement final, avec 499 points. Il lui manquait donc seulement 26 points pour espérer dépasser l'Italie au classement. C'est le vote du public qui a fait toute la différence, les italiens étant largement plébiscités par les téléspectateurs.

00:55 - Qui est Maneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021 ? Favori des bookmakers, l'Italie a finalement remporté l'Eurovision 2021. Le pays était représenté par le groupe de rock Maneskin. Ce quatuor italien est composé de Damiano, Victoria, Thomas et Ethan, des musiciens qui ont débuté leur carrière en chantant leurs titres dans les rues de la capitale italienne, avant de se produire à X Factor Italia en 2017. Ces musiciens originaires de Romes ont gagné grâce à "Zitti e buoni", une chanson rock, hymne de l’anti-conformisme, que l’on pourrait traduire par "Taisez-vous et restez sage". Avant sa victoire, cette chanson était celle de l'Eurovision 2021 la plus écoutée sur Spotify dans le monde entier.

00:47 - L'Italie gagnante de l'Eurovision 2021 L'Italie a remporté l'Eurovision cette année. Avec 524 points, dont la majeure partie est venue du public, Maneskin est devenu le grand gagnant 2021. Il était suivi par la France (499 points), qui s'est classée seconde, puis la Suisse (432 points).

00:36 - La Finlande remonte, tout comme l'Ukraine Avec plus de 200 points donnés de la part du public, la Finlande a récolté 301 points au total. Pour le moment, le vote du public lui permet de se placer à la deuxième place du classement. Celui-ci peut encore bouger. L'Ukraine a également bénéficié d'une remontada et se retrouve premier.

00:35 - Le Royaume-Uni finit dernier C'est une surprise, mais le Royaume-Uni n'a obtenu aucun point lors de la soirée de l'Eurovision. Ni vote du public, ni vote du juré professionnel. Le pays se classe dernier, précédé par l'Allemagne (25e), l'Espagne (24e) et les Pays-bas (23e).

00:29 - Le top 4 du classement des professionnels de l'Eurovision 2021 Le classement peut encore totalement changer. Mais les jurés professionnels de chacun des pays en compétition pour l'Eurovision 2021 a révélé son classement. Nous vous récapitulons le top 10 : la Suisse (267 points), la France (248 points), Malte (208 points), Italie (206 points). Mais le public peut encore inverser la tendance en votant totalement différemment que les professionnels, ce qui arrive régulièrement à l'Eurovision.

00:14 - Le point sur le classement professionnel Plus de la moitié des jurés professionnels ont révélé leur classement pour le moment. Et Barbara Pravi domine le classement intermédiaire ! La France est première de ce classement avec 145 points, suivie de la Suisse (140), Malte (118), l'Islande (104) et l'Italie (95). Cependant, le reste des jurés professionnels et le vote du public peut totalement inverser la tendance de ce classement. Il faut encore patienter avant de savoir si Barbara Pravi va gagner !

00:05 - Où en est le classement des jurés professionnels ? Avec les votes de l'Azerbaïdjan, la Norvège, l'Espagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et l'Italie, voici comment se présente le classement des jurés professionnels de chaque pays : la Suisse domine, suivie de la France et de Malte. Pour le moment, la France cumule 93 points, tandis que la Suisse est première avec 98 points.

00:00 - Les premiers points des jurés professionnels dévoilés Dans chaque pays, cinq jurés professionnels votent pour leurs prestations préférées. Israël a donné 8 points à la France, mais les 12 points ont été donnés à la Suisse. La Pologne, de son côté, a tenu à saluer la prestation de Saint-Marin en leur donnant leurs 12 points. Saint-Marin a donné de son côté ses 12 points à la France. L'Albanie a salué la prestation de la France avec 30 points (et ses douze points à la Suisse). Malte a récompensé de son côté l'Albanie, l'Estonie la Suisse et la Macédoine du Nord a choisi la Serbie. Avec ces premiers votes, la France est pour l'heure 2e du classement. La Suisse domine le classement avec 63 points.

22/05/21 - 23:53 - Que devient le dernier gagnant de l'Eurovision 2021 ? Lors de la dernière édition de l’Eurovision en 2019, Duncan Laurence a remporté le titre de gagnant. Favori des bookmakers et du public, le représentant des Pays-Bas s’est imposé avec sa ballade, « Arcade ». Depuis sa victoire, le chanteur néerlandais poursuit une carrière musicale couronnée de succès, fort de la reconnaissance qu’il a obtenue grâce à l’Eurovision : il sort en 2020 son album, "Small Town Boy", qui est un succès puisqu'il obtient la certification de platine. Son single, "Arcade", a été certifié disque d'or dans plusieurs pays, et quatre fois disque de platine aux Pays-Bas. Mais en raison d'un test positif au coronavirus, l'ancien gagnant de l'Eurovision n’est pas présent physiquement sur la scène de Rotterdam ce soir.

22/05/21 - 23:46 - Pourquoi Duncan Laurence, le dernier gagnant, est absent de l’Eurovision 2021 ? Si l’Eurovision a été maintenu en 2021, après une année de disette, la pandémie reste dans tous les esprits et continue de faire l’actualité du concours. Le 20 mai 2021, les organisateurs de l’événement ont annoncé que Duncan Laurence, le gagnant 2019, ne remettra pas le trophée au gagnant de la soirée. Il a en effet été testé positif au coronavirus, et ne sera donc pas présent sur la scène de Rotterdam ce soir comme c’était prévu. Le chanteur néerlandais doit donc s’isoler pour une durée de sept jours minimum. Les organisateurs ont toutefois assuré que Duncan Laurence interviendra au cours de la finale de l’Eurovision, mais à distance.

22/05/21 - 23:41 - La France peut-elle gagner l'Eurovision ? On connaîtra bientôt le nom du gagnant de l'Eurovision 2021. Alors que les votes sont toujours en cours, difficile de savoir qui remportera le titre ce soir. Les Bookmakers continuent de prédire une victoire de l'Italie, estimant que le pays a 27% de chances de l'emporter. De son côté, Barbara Pravi conserve sa place de seconde selon eux, avec 20% de chances de gagner. Malte se situerait à la troisième place des prédictions. Toutefois, si les bookmakers représentent un indicateur des tendances de la soirée, il leur est arrivé d'avoir de mauvais pronostics. Les chances de la France ne sont donc pas totalement nulles ce soir, et Barbara Pravi pourrait rapporter une sixième victoire à l'Hexagone, plus de 40 ans après le sacre de Marie Myriam.

22/05/21 - 23:29 - Avant les résultats, revivez les meilleurs moments de l'Eurovision 2021 Il va falloir encore patienter avant de connaître le résultat et le classement final de l'Eurovision 2021. En attendant ce moment tant attendu à travers toute l'Europe, vous pouvez retrouver dans notre diaporama ci-dessous les meilleures photographies de la soirée, qui reviennent sur les différents moments marquants de cette édition de l'Eurovision : les shows, la prestation de Barbara Pravi et la France, mais aussi l'apparition de Flo Rida sur la scène de Rotterdam. Voir les photos Les meilleurs moments de l'Eurovision 2021

22/05/21 - 23:20 - Envoyez le 20 pour voter pour Barbara Pravi et la France Il est impossible pour les habitants de la France de voter pour Barbara Pravi ce soir, car aucun pays ne peut voter pour son candidat. Mais, les personnes vivant à l'étranger peuvent soutenir la France ! Il suffit de voter "20" par SMS, par téléphone, ou directement via l'application Eurovision. Cependant, le numéro de téléphone à composer varie en fonction du pays où vous vous trouver. Voici la liste des numéros à composer pour chaque pays, si vous souhaitez voter pour la France. Ce soir @Eurovision @EurovisionF2 pour soutenir @Babpravi ????@France2tv pic.twitter.com/JpTIUbpWke — Christophe Willem (@cwillem) May 22, 2021

22/05/21 - 23:10 - Le récapitulatif des numéros de chaque candidat pour le vote final Vous ne vous rappelez plus le numéro de votre candidat favori pour le vote final ? Voici la liste complète des finalistes 2021 de l'Eurovision : Chypre (1), Albanie (2), Israël (3), Belgique (4), Russie (5), Malte (6), Portugal (7), Serbie (8), Royaume-Uni (9), Grèce (10), Suisse (11), Islande (12), Espagne (13), Moldavie (14), Allemagne (15), Finlande (16), Bulgarie (17), Lituanie (18), Ukraine (19), France (20), Azerbaïdjan (21), Norvège (22), Pays-Bas (23), Italie (24), Suède (25), Saint-Marin (26). Pour rappel, il est impossible de voter pour son propre pays.

22/05/21 - 23:04 - Les votes ont débuté, comment voter ? C'est l'heure des votes ! Si vous avez un candidat favori que vous souhaitez soutenir, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez (20 fois) pour lui. Il suffit d'envoyer le numéro de votre favori par SMS au 7 3003, ou vous pouvez appeler le 36 32. Il est également possible d’exprimer son choix directement sur l’application officielle de l’Eurovision. Pour rappel, il n’est pas possible de voter pour le candidat qui vient de son propre pays.

22/05/21 - 23:03 - Comment fonctionnent les votes pour l'Eurovision ? Les 26 chansons de l'Eurovision 2021 ont été présentées, il est désormais temps de voter avant de découvrir le classement de cette année. Mais il est parfois compliqué de s'y retrouver dans les règles de vote du concours. Les 39 pays qui étaient en compétition, même ceux qui ne se sont pas qualifiés lors des demi-finales rassemblent un jury national qui attribue séparément des points aux dix pays dont ils ont préféré la performance ou les chansons (12 points, 10 points, puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points). Cependant, lorsque les jurés annoncent leur choix face aux caméras, ils révèlent uniquement le pays auquel ils ont attribué 12 points. Mais ce jury n'est pas le seul à décider du gagnant de l'Eurovision, puisque depuis 2016, les téléspectateurs de chaque pays peuvent choisir leur favori et donnent des points aux pays en compétition. Le vote du public représente 50% du vote final. Bien évidemment, il est impossible de voter pour son propre pays ! Vous pouvez voter par téléphone, SMS, ou sur l'application officielle de l'Eurovision.