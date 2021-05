"Eurovision : qui est le gagnant Maneskin ? Quel classement pour la France ?"

08:03 - Les grandes nations boudées par le public

Cette année, le public de l'Eurovision n'a pas été tendre avec quelques grandes nations représentées au concours. On pense notamment au Royaume-Uni qui, après n'avoir obtenu aucun point de la part du jury professionnel, n'a obtenu aucun point non plus de la part du public. Jim Newman, le candidat britannique, rentre donc chez lui de l'autre côté de la Manche avec un total de 0 point ! Il n'est pas le seul à n'avoir pas reçu l'aval du public puisque l'Allemagne, l'Espagne et même les Pays-Bas, pourtant pays organisateur du concours cette année, n'ont pas obtenu de point de la part du public. Une dure soirée pour ces quatre pays faisant pourtant partie des plus grands mécènes de l'Eurovision.