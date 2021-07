"Programme TV Euro : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la finale Italie-Angleterre ?"

PROGRAMME TV EURO 2021. Ce dimanche 11 juillet 2021, à 21h00, a lieu la finale de l'Euro opposant l'Italie à l'Angleterre. Mais sur quelle chaîne voir le match ?

[Mis à jour le 11 juillet 2021 à 17h54] C'est la journée qu'attendent tous les amateurs de sport depuis un mois. La finale de l'Euro 2021 se déroule ce dimanche 11 juillet 2021. L'Angleterre affronte l'Italie, et chacune des deux équipes espère remporter le titre de champion d'Europe à l'issue de la rencontre. Le match est diffusé à partir de 20h45 sur beIN. Ceux qui n'ont pas d'abonnement au bouquet sportif, pas de panique, la rencontre est également retransmise en direct et en clair sur M6.

L'Euro 2021 était diffusé cette année sur trois chaînes : les abonnés au bouquet beIN pouvaient suivre l'intégralité de la compétition, ainsi que tous les matchs de pool. Les autres devaient se reporter sur TF1 et M6, qui diffusaient alternativement certains matchs, principalement ceux de l'équipe de France ou les affrontements en soirée. Sur les phases finales, les deux chaînes proposaient chacune leur tour un match, avec la primeur de la finale obtenue par M6. Cet article détaille la programmation TV de l'Euro 2021, avec les chaînes pour voir les matchs mais également le calendrier et la manière de suivre la compétition en streaming. Si vous souhaitez en savoir plus sur la compétition sportive, vous retrouverez toutes les informations dans l'article ci-dessous.

Pour suivre en direct les matchs de l'Euro 2021, les amateurs de la compétition de football peuvent se tourner vers plusieurs chaînes. Tous les matchs sont diffusés sur beIN, que ça soit la première chaîne ou la seconde. Il faut donc un abonnement pour s'assurer de pouvoir suivre toutes les étapes de l'Euro. A 21h00, certains matchs importants sont également diffusés sur M6 ou sur TF1 et chacun des matchs de l'équipe de France sera proposé en clair. Retrouvez plus bas dans cet article le calendrier détaillé de chaque match, avec l'horaire et la chaîne correspondante. Notons que la finale devrait être retransmise simultanément sur beIN et M6.

L'équipe de France s'était qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021. Malheureusement pour les supporters des Bleus, les champions du monde ont été éliminés en lundi 28 juin. L'équipe de France a perdu aux tirs au but face à la Suisse, alors que les deux équipes avaient marqué trois buts durant le match. Il n'y a don plus eu de match de l'équipe de France durant toute la suite de l'Euro 2021.

C'est bientôt la fin de l'Euro 2021. La finale Italie-Angleterre est diffusée dimanche 11 juillet 2021. L'affrontement, pour lequel l'une des équipes remportera le titre de champion d'Europe, est à suivre dès 21h00 sur M6 et beIN. De son côté, TF1 ne diffuse pas la finale, c'est uniquement sur la sixième chaîne que les amateurs de la compétition sportive pourront suivre en clair la finale de l'Euro 2021.

Il n'est pas obligatoire de suivre l'Euro uniquement à la télévision. Il est également possible de suivre les rencontres 2021 en streaming. Pour les abonnés de beIN sport, il suffit de se rendre sur mycanal, en se connectant soit à son compte Canal+, en en créant un compte gratuitement si vous étiez auparavant abonné à beIN sport connect. Il est possible de suivre les matchs de l'Euro sur canalplus.com sur son ordinateur, ou sur l'application myCanal en utilisant sa tablette, son smartphone ou une console.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour les matchs diffusés sur TF1, il suffit de se rendre sur myTF1 et de cliquer sur l'onglet "en direct", après s'être créé un compte gratuitement. Même chose pour les matchs diffusés sur M6, qui sont à suivre en direct sur 6play.fr après s'être créé un compte. Ces deux plateformes sont accessibles sur internet ou via une application directement sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Euro 2021 - au programme TV le 11 juillet 2021