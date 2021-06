Koh Lanta : Maxine gagnante 2021 face à Lucie en finale

KOH LANTA 2021. C'est fait ! Après le dépouillement des votes du jury final, c'est Maxine qui a été élue gagnante de Koh Lanta : les armes secrètes. Résumé de cette finale 2021.

04/06/21 - 23:49 - Comment Maxine a-t-elle vécu les commentaires à son sujet ? FIN DU DIRECT - Au cours d'une interview qu'elle nous a accordée en début de semaine, Maxine nous expliquait avoir dû faire face à des commentaires peu amènes sur les réseaux sociaux. En effet, ses stratégies menées au côté de Laure n'ont pas toujours plu. Cependant, Maxine semblait vivre tranquillement ces messages. "Je prends tout ça avec beaucoup de recul. J'ai la chance d'être bien entourée, j'ai mon chéri qui a l'habitude de vivre ça dans le tennis. Il me donne pas mal de conseils. La production est toujours là pour nous dès qu'on a besoin d'aide, ils sont au top. Mes parents, même Laure ! Dès qu'on reçoit des messages, franchement, on en rigole. Je crois qu'il faut pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on sait très bien que c'est forcément plus facile de critiquer devant sa télé. Je trouve ça un petit peu dommage que l'être humain voit beaucoup de choses de façon négative et s'acharne comme ça devant sa télé. Mais ça fait aussi partie du jeu, donc on l'accepte et on prend du recul." 04/06/21 - 23:42 - Koh Lanta "m'a redonné confiance en moi" explique Maxine Koh Lanta est une aventure qui change la vie de certains de ses candidats. C'est clairement le cas de Maxine qui nous l'a expliqué en interview. "Ça m'a vraiment redonné confiance en moi, dans le sens où je n'étais pas si à la rue que ça et que je tenais toujours le coup sur les épreuves. J'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai déjà tout gagné dans cette aventure grâce à ça. Ça m'a aussi appris à être plus patiente parce que dans la vie de tous les jours j'ai souvent tendance à beaucoup réfléchir, analyser et prévoir. Ça m'a permis de me relâcher là-dessus. Depuis que je suis rentrée, je sais un peu plus où je vais. J'ai envie de réaliser tous mes projets personnels." LIRE PLUS

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final.

Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles. La saison 2021, intitulée "Les Armes Secrètes", voit de nouveaux candidats tenter de survivre dans l'archipel polynésien. En raison de la crise sanitaire, les équipes n'ont pas pu tourner à l'étranger, comme c'est habituellement le cas. Pour cette saison, les candidats peuvent trouver des "armes secrètes", qui sont des éléments de jeu qui peuvent leur conférer un avantage certain face à leurs adversaires, à condition qu'ils les utilisent à bon escient.

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes doit départager les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie s'opposent sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Le candidat arrivé premier sur les poteaux choisira ensuite lequel des deux aventuriers tombés plus tôt que lui sera repêché. Ce duo fera ensuite face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Arnaud, Laure et enfin le finaliste éliminé après les poteaux. Qui de Jonathan, Maxine ou Lucie sera sacré gagnant de Koh Lanta : les armes secrètes ? Réponse le 4 juin aux alentours de minuit.

Au début de la saison, ils étaient vingt aventuriers, âgés de 25 à 48 ans, réunis pour tenter d'aller jusqu'en finale dans Koh Lanta, les armes secrètes, saison diffusée au début de l'année 2021 sur TF1. Retrouvez leur portrait ci-dessous.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

Pour l'heure, on ne connait pas la date exacte de diffusion de la prochaine saison Koh Lanta : All Star, qui réunira d'anciens aventuriers du jeu de TF1. Cette édition, qui célébrera les 20 ans de l'émission présentée par Denis Brogniart, devrait toutefois être diffusée à la fin de l'année 2021. C'est en effet le 4 août 2001 qu'a été diffusé le tout premier épisode de la première saison de Koh Lanta. La diffusion de cette saison anniversaire exceptionnelle, qui aura lieu en Polynésie française, devrait donc avoir lieu à peu près à cette période de l'année.