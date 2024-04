Habituée des candidats farfelus à l'Eurovision, la Finlande s'est surpassée en 2024 : découvrez la vidéo

L'Eurovision 2024 aura lieu dans moins d'un mois désormais. Comme chaque année, certains candidats retiennent plus l'attention que d'autres...

L'Eurovision revient comme le printemps chaque année, avec ses habits colorés et ses voix haut perchées. La grande finale du concours européen de la chanson a été programmée le 11 mai prochain, à Malmö, en Suède, à la suite de la victoire de la scandinave Loreen lors de la précédente édition. Parmi les participants de l'Eurovision 2024 qui ne manqueront pas de se faire remarquer, la mention spéciale est décernée comme bien souvent aux pays nordiques.

Le groupe qui représentera la Finlande cette année a déjà, à ce titre, réussi à marquer les esprits avec d'étonnantes prestations lors des sélections nationales et de la tournée des artistes de l'Eurovision, qui précède le grand concours. Pour interpréter le titre "No Rules!", le duo Windows95man (c'est son nom) n'a pas fait dans la dentelle. La performance débute par l'arrivée sur scène d'un oeuf géant, duquel sort un drôle d'énergumène pendant qu'un MC se saisit d'un micro en arrière plan. Voici la performance publiée sur le YouTube officiel de l'Eurovision :

Le premier des deux artistes, arborant grosses lunettes, moustache et boucles blondes façon Polnareff dégarni, se présente alors sur scène à moitié nu, simplement vêtu d'un un t-shirt avec le logo Windows 95, d'une casquette et d'un slip couleur chair. Le tout sans oublier une paire de sandales laissant clairement apparaitre d'épaisses chaussettes grisâtres. Après avoir envoyé des beats que ne renierait pas un DJ des années "Dance machine" dans les années 1990, il se déhanche pendant près de trois minutes et fait profiter le public de sa voix rauque, pendant que son acolyte s'égosille avec plus ou moins de conviction.

Windows95man (Finlande) candidat à l'Eurovision 2024. © Antti Aimo-Koivisto/LEHTIKUVA/SI

Selon les versions, des danseurs et des figurants peuvent venir agrémenter le show, évidemment plein de second degré. A la fin du morceau, le premier membre de Windows95man finit par attraper un short, suspendu à une corde à linge, comme tombé du ciel, sous les acclamations. Clou du spectacle : le short fait sortir soudainement un jet d'éclair digne des meilleurs artificiers.

On attend évidemment une réaction de Bill Gates, ou plutôt du PDG actuel de Microsoft Satya Nadella. En tout cas, cette référence, même ironique, au système d'exploitation hégémonique au mitan des années 1990 ne sera peut être pas du goût de tout le monde. Si lors des phases finales de l'Eurovision le logo de Windows 95 sera flouté, le candidat finlandais devra peut-être également changer de nom, le placement de produit étant interdit lors du concours.

Evidemment, les Finlandais ne seront pas les seuls hurluberlus de l'Eurovision 2024. Le chanteur néerlandais Joost Klein devrait lui aussi détonner avec "Europapa", un titre techno complètement déjanté, accompagné de paroles chantant l'unité de l'Europe. Le tout avec un look idéal pour laisser un souvenir impérissable aux jurés. L'Eurovision dans toute sa splendeur.