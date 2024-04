Un élève décrit son professeur dans une rédaction, celui-ci tombe des nues en voyant la copie

Un enseignant a été déconcerté en découvrant la réponse d'un de ses élèves sur un exercice de rédaction. La copie fait déjà le tour du web.

Les enseignants ont souvent de belles anecdotes à raconter. Une professeure avait récemment partagé une image des 1900 euros en billets qu'elle avait trouvés sur sa table, venant de la part de deux élèves. Ils espéraient ainsi la soudoyer pour avoir un point supplémentaire dans leur moyenne. Un autre enseignant vient de dévoiler une nouvelle histoire amusante concernant un des écoliers de sa classe. Cette fois-ci, c'est en lisant la copie de ce jeune élève que le professeur a été surpris.

L'enseignant avait demandé à ses élèves de primaire de décrire une personne de leur entourage lors d'un exercice sur feuille. Le but était de bien respecter les règles de l'énumération avec la ponctuation correspondante. L'élève, dont il a dévoilé la copie, a parfaitement suivi les consignes, à un détail près : il a choisi de décrire une personne particulière de son entourage, son enseignant. Voici ce que l'enfant a écrit : "Victor, mon professeur est : gentil, intelligent, chauve, dramatique (parfois) et bon".

S'il a d'abord relevé la bonne ponctuation, le maitre d'école a ensuite été flatté par les deux premiers qualificatifs, plutôt sympathiques. Il a ensuite été amusé par la cruauté bien involontaire de l'enfant, qui s'est bien évidemment attardé sur ses problèmes de calvitie. Mais c'est l'emploi du terme "dramatique" qui l'a sans doute le plus étonné. Il terme assez inattendu surtout chez de jeunes élèves. Ce dernier ne s'est toutefois pas offensé et a, dans la suite de la vidéo, surjoué ce rôle, feignant de pleurer dans son lit.

Il n'est pas rare que les exercices réalisés en classe fassent ressortir la perception décalée des enfants de leur environnement et du monde en général. Et le professeur qui a partagé son anecdote s'en est bien sur amusé. Victor Lopez Garrido, qui enseigne à Logroño, en Espagne, a tout bonnement titré sa vidée "Ils m'aiment". Et celle-ci est en train d'être abondamment partagée sur TikTok.

La vidéo a déjà récolté plus de 13 000 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. Dans les commentaires, les fous rires s'enchainent. Certains soulèvent le "parfois" bien mis entre parenthèses quand il s'agit de décrire le côté "dramatique" de l'enseignant.

Le professeur n'a toutefois pas dévoilé ce qu'il a marqué en retour sur la copie. A-t-il par exemple remercié l'élève pour cette description, ajouté à son tour un commentaire amusant ou amusé sur la copie ? Certains internautes ont appelé le professeur à attribuer à son élève la note maximale pour l'originalité de sa réponse, qui respecte tout de même la consigne de l'exercice.

Victor Lopez Garrido, qui partage régulièrement ce genre d'anecdote, est très apprécié de ses élèves : quelques temps auparavant, il avait publié la vidéo d'un faux gâteau en papier qui était accompagné d'un petit message. Il y était écrit : "Pour le meilleur professeur de mathématiques et de langue".