TF1 a trouvé mieux que Mask Singer, l'émission change de jour de diffusion à cette date

TF1 bouscule sa grille avec un changement de programmation pour Mask Singer. L'émission phare du vendredi soir va migrer vers un autre jour.

La saison 6 de Mask Singer a démarré sur les chapeaux de roue il y a un mois désormais, le vendredi 3 mai dernier, sur TF1. Le célèbre concours de chant, où des personnalités dissimulées sous des costumes tous plus originaux les uns que les autres s'affrontent, a déjà révélé Raphaël Mezrahi (le Robolapin), le personnage de dessin animé Ladybug (la Perruque), Gloria Gaynor (la Reine de glace), La Compagnie créole (la Main), Jacques Legros (le Hamster),

Chantal Goya (le Pop-Corn), Vincent Desagnat (le Cornichon), Catherine Lara (le Lémurien) ou encore, dans le dernier prime ce vendredi, la chanteuse Shy'm qui se cachait derrière le costume d'invité mystère du Flocon et Inès Vandamme (la Libellule).

Mask Singer, qui a rassemblé pas moins de 3,1 millions de téléspectateurs pour son premier numéro, a depuis dégringolé dans les audiences du vendredi, tombant systématiquement derrière Tropiques criminelles sur France 2 et même à 2,82 millions vendredi dernier, son plus bas historique. Les enquêteurs Kev Adams, Laurent Ruquier, Chantal Ladesou et Inès Reg, vont-ils continuer à chercher qui se cache derrière les costumes toujours en lice ? Les épisodes sont évidemment déjà enregistrés, ce qui devrait pousser TF1 à poursuivre sa saison coûte que coûte.

Mais Mask Singer va tout de même connaître un changement de taille dans sa programmation. TF1 a en effet décidé de faire bouger sa grille pour laisser place à un autre programme. Selon les informations de Ouest-France, le vendredi 14 juin, TF1 préfèrera diffuser la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2024 de football, suivie du match inaugural Allemagne-Ecosse, commenté en direct par Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Saber Desfarges. L'émission animée par Camille Combal sera diffusée le samedi soir quant à elle. Un bouleversement qui intervient en plein milieu de la saison et qui pourrait perdurer. Mais pas forcément pour la même raison...

La semaine suivante, alors que M6 diffusera le match France-Pays-Bas, une énorme affiche cette fois, TF1 pourrait tirer un trait sur les audiences de la soirée et diffuser un divertissement sur les plus grands imprévus de la télévision... La chaîne n'a pas encore communiqué sur cette décision. Il faudra donc patienter encore quelques jours avant d'en savoir plus sur les jours des prochaines diffusions de Mask Singer sur TF1.

Ce changement de programmation en cours de saison est en tout cas une première pour Mask Singer. Jusqu'à présent, et depuis son lancement en 2019, l'émission avait toujours conservé sa case du vendredi soir. Reste à savoir comment les téléspectateurs vont réagir à cette nouvelle donne. Les fans de l'émission peuvent toutefois se rassurer : ce changement de jour ne devrait pas impacter la diffusion de la saison 6. TF1 compte bien aller au bout des épisodes prévus, qui s'étaleront donc jusqu'au début de l'été. De quoi laisser le temps aux enquêteurs de démasquer toutes les célébrités encore en compétition.