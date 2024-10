Fin de HPI : mais qui est le père du bébé de Morgane Alvaro ? L'"énorme" twist final qui s'annonce

La saison 4 de HPI se termine ce soir et les scénaristes ont prévu une fin dantesque pour la série, en dévoilant l'identité du père du bébé de Morgane Alvaro dans les toutes dernières minutes...

Trois hommes, trois profils très différents et trois prétendants... Le final de la saison 4 de HPI, qui est diffusé ce jeudi soir sur TF1, va enfin dévoiler l'identité du père du bébé de Morgane Alvaro, incarnée cette saison encore par une Audrey Fleurot plus délurée et imprévisible que jamais. Depuis plusieurs semaines, on se demande qui de Karadec (Mehdi Nebbou), David (Doudou Masta), ou Timothée (Jeremy Lewin), est le papa, alors que la 4e saison de HPI s'est progressivement focalisée sur la grossesse surprise de l'héroïne.

Dans l'avant dernier épisode de HPI, diffusé la semaine dernière, une séquence clé autour d'un test ADN a laissé croire à tout le monde (à commencer par les principaux intéressés) que Timothée était le père du bébé. L'inscription "TG" sur le test a en effet indiqué à tous que le capitaine "Timothée Guichard" était l'heureux élu. Mais les rumeurs bruissent autour d'un twist final qui prendrait tout le monde de court. Visiblement plus affecté par la nouvelle qu'il ne veut le montrer, Karadec n'a peut être pas encore dit son dernier mot. C'est en tout cas ce qu'espèrent certains fans qui imaginent déjà un ultime retournement qui ferait de lui le vrai père de l'enfant, peu importe par quel truchement.

"Un truc tellement énorme" et "dans les derniers instants"

Plusieurs éléments donnent de l'espoir aux fans. En amont de ce final de HPI, Audrey Fleurot avait assuré dans Télé-Loisirs que l'identité du père ne serait dévoilée qu'"'à la fin du huitième épisode de la quatrième saison". "Cette saison 4 va se terminer sur un truc tellement énorme qu'on s'est tous dit qu'après ce final, ce serait dommage de ne pas faire une cinquième saison", avait aussi annoncé Audrey Fleurot dans un entretien à Télécâble Sat Hebdo il y a quelques mois, annonçant par la même occasion une suite pour 2025. TF1 a également assuré que l'heureux élu ne sera désigné "que dans les derniers instants". Attention spoiler !

Dans les dernières minutes de l'épisode de ce soir, on apprend donc qui est vraiment le père du bébé... et pourquoi l'inscription "TG" a trompé tout le monde. Les deux lettres ne font pas références aux initiales de Timothée Guichard, mais tout simplement à "test génétique". L'identité du père révélée par le test, elle, est on ne peut plus claire : il s'agit bien d'Adam Karadec, qui avait eu une relation avec Morgane Alvaro une nuit où il avait été drogué. De quoi réjouir le personnage principal, qui a clairement le béguin pour le très sérieux commandant.

Alors la série HPI se terminera-t-elle par un couple Alvaro-Karadec dans la prochaine saison ? Devant cette question essentielle depuis le lancement de la série, Mehdi Nebbou a pour sa part semé le doute dans les médias. "Les extrêmes s'attirent, certes, mais déjà qu'une vie de couple ce serait rock'n'roll [...], une vie de famille sur le long terme, ce serait apocalyptique à mon avis", a-t-il lâché, toujours dans Télé Loisirs, n'imaginant pas un instant la possibilité que cela fonctionne entre les deux personnages. "Karadec et Morgane, c'est l'ordre et l'anarchie. Les deux ne font pas bon ménage. Elle est l'auguste et moi le clown blanc qui prend des coups dans le derrière", s'est-il amusé.

Une chose est presque sûre en tout cas : dans le dernier épisode de HPI ce soir, qui sera aussi le dernier de la saison, on se doute que Morgane Alvaro, épuisée par les débats autour du prénom ou de de déco de la chambre du nouveau né, va finir par accoucher. Et pour rester fidèle à l'esprit de la série, cet accouchement devrait être agité, comme il se doit. Et rien que pour cette scène, les fans devraient être au rendez-vous.