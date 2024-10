La fin de la saison 4 de HPI a été programmée le jeudi 3 octobre 2024, sur TF1. Comment se termine l'histoire de Morgane Alvaro ? Une saison 5 est très attendue par les fans, mais la suite de la série est incertaine, avec une fin définitive en ligne de mire.

La série HPI a fait son grand retour sur les écrans en 2024, avec une saison 4 qui a tenu en haleine ses nombreux admirateurs pendant des mois. Le tout dernier épisode de cette saison clé pour Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) et ses partenaires a été programmé le 3 octobre 2024 sur TF1. Dans cet ultime épisode, Morgane, en congé maternité, est censée prendre du repos en attendant d'accoucher. Plus facile à dire qu'à faire pour la jeune femme, qui ne peut s'empêcher de mettre son nez dans une affaire en cours. Avec énormément de temps libre, elle ne parvient pas à rester en place, surtout lorsqu'elle sent qu'elle peut aider à résoudre l'affaire. Dès le départ, elle connaît l'identité de l'auteur des faits et va tout faire pour le démasquer. Pour cela, elle va devoir redoubler d'imagination et d'inventivité pour rester au contact du coupable, quitte à mettre en danger la fin de sa grossesse. Car Morgane va bel et bien devenir maman à l'issue de cet dernier épisode !

Après ce final captivant pour ses millions de fans, la suite continue de soulever des interrogations. Beaucoup se demandent déjà s'il y aura une saison 5 de HPI, voire davantage. Alors que peut-on réellement attendre pour la suite de HPI ? "Cette saison 4 va se terminer sur un truc tellement énorme qu'on s'est tous dit qu'après ce final, ce serait dommage de ne pas faire une cinquième saison", a d'ores et déjà annoncé Audrey Fleurot dans un entretien à Télécâble Sat Hebdo. Si l'on en croit les déclarations des acteurs principaux et de la production, la question d'une saison 5 semble donc déjà résolue. Dans une autre interview à Télé Poche, l'actrice principale a confirmé que HPI reviendra pour une cinquième saison, mais qu'elle marquera la fin de la série.

Selon Audrey Fleurot, il est crucial de savoir s'arrêter au bon moment pour éviter la saison de trop : "Je suis d'avis qu'il ne faut pas lasser les téléspectateurs et faire la saison de trop". Mehdi Nebbou, partenaire à l'écran de Fleurot, a partagé cette vision lors du festival Séries Mania à Lille en mars 2024. Il a exprimé un désir similaire de finir la série en beauté, avec "panache et fantaisie", avant que HPI ne perde de sa fraîcheur. Il estime que terminer en cinq saisons permettrait de préserver l'originalité et la singularité qui font le succès de la série.

Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette fameuse saison 5 ? À ce stade, peu de détails sont disponibles, si ce n'est que cette saison devrait conclure en apothéose l'histoire de Morgane Alvaro. L'équipe créative, dirigée par Alice Chegaray-Breugnot et Julien Anscutter, a pour ambition de maintenir le niveau d'intensité et d'originalité qui a caractérisé la série depuis ses débuts. Avec comme ultime incertitude l'identité surprise du père du futur bébé de Morgane Alvaro, le twist final de la saison 4 a en tout cas donné de la matière à cette suite très attendue...

Audrey Fleurot, qui s'est montrée enthousiaste quant à l'évolution de son personnage au fil des saisons, a indiqué que la série continuait de monter en puissance. Le rôle de jeune maman sera sans doute un registre, lui aussi, intéressant pour la saison 5. Cette nouvelle donne devrait en tout cas ajouter à la tension dans la cinquième saison, qui pourrait bien offrir aux fans les réponses qu'ils attendent depuis longtemps, notamment un épilogue sur les relations tumultueuses entre Morgane et Karadec.

La fin de HPI sera donc plus complexe qu'on pouvait l'imaginer il y a encore quelques mois. Et pas seulement du point de vue du scénario. Même si la disparition du programme en tant que série télévisée semble se profiler, l'incertitude domine aussi sur la disparition totale de ses personnages si attachants et si appréciés des fans.

La saison finale ne signifie pas nécessairement que Morgane Alvaro ne fera plus d'apparition. Audrey Fleurot a laissé entendre que le personnage pourrait bien revenir sous d'autres formats, comme des téléfilms de 90 minutes ou même au cinéma. Cette perspective est d'autant plus séduisante que la série attire en moyenne 7,4 millions de téléspectateurs par épisode, un chiffre qui atteste de son succès indéniable. Sans compter son succès à l'étranger où des adaptation ont été réalisées jusqu'aux Etats-Unis.

Les producteurs de HPI semblent également ouverts à l'idée d'explorer de nouveaux horizons pour la franchise. Pierre Laugier, coproducteur de la série, a affirmé qu'"on ne s'interdit rien" en ce qui concerne l'avenir du personnage. Bien que la saison 5 ne soit pas encore écrite, il assure que Morgane Alvaro continuera d'exister d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la télévision ou sur grand écran.

Une saison 4 découpée à la tronçonneuse

TF1 avait programmé les premiers épisodes la saison 4 de HPI dès le printemps, mais avec une particularité : la diffusion a été scindée en deux périodes, en mai puis septembre, avec 4 épisodes chacune. Le tout avec un seul épisode inédit par semaine seulement. Un découpage à la hache (ou à la serpe ou à la tronçonneuse, c'est selon) qui a suscité des interrogations parmi les fans.

Au casting de HPI, l'indispensable Audrey Fleurot a expliqué que cette diffusion en deux temps était due à des circonstances exceptionnelles. En effet, les deux derniers épisodes de la saison n'ont pas pu être tournés à temps en raison d'une grève des intermittents. "En juin, nous tournons les deux derniers épisodes de la série, que nous n'avons pas pu réaliser en raison de la grève des intermittents. C'est ce qui explique que la programmation se fera en deux temps", a-t-elle confié à Télé 7 Jours.

Les quatre premiers épisodes ont donc été programmés du 16 mai au 6 juin, tandis que les quatre derniers ont été programmés du 29 septembre au 3 octobre. Cette configuration unique de diffusion est une première pour la série.

La saison 4 de HPI reprend évidemment l'idée générale du programme : Morgane quarantenaire célibataire est la mère de trois enfants. Cette personnalité insoumise, dotée de 160 de QI, travaillait comme femme de ménage au commissariat. Sa vie a totalement basculé lorsque ses capacités de déduction et son intelligence ont été repérées par la police, qui lui a proposé de devenir consultante... alors que Morgane déteste la police !

La saison 1 de HPI est diffusée sur TF1 du 29 avril 2021 au 20 mai 2021. Elle introduit Morgane Alvaro , une femme à haut potentiel intellectuel (160 de QI) mais particulièrement compliquée au quotidien, qui aide la police lilloise à résoudre des enquêtes complexes. La série rencontre un énorme succès en France, dépassant la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs pour son troisième épisode. En moyenne, 11,5 millions de téléspectateurs ont regardé cette première saison, replays inclus.

Face au succès colossal de la première salve d'épisode, HPI s'est vu offrir sans surprise une saison 2. Celle-ci est diffusée sur TF du 12 mai au 16 juin 2022. Dans cette suite, Morgane a repris sa vie avec Ludovic mais se retrouve en difficultés financières. Ses sentiments pour Karadec se mettent également en travers de sa stabilité amoureuse. De son côté, Karadec est sous le coup d'une enquête de l'IGPN.

Avec toujours autant de succès, HPI a bien été renouvelée pour une saison 3. Celle-ci a débuté sa diffusion le 11 mai 2023 et s'est achevée le 29 juin avec le huitième épisode. La saison 3 de HPI reprend six mois après les événements de la fin de la saison 2. Morgane est redevenue femme de ménage après avoir coupé les ponts ave Karadec. Mais elle se retrouve embarquée dans une nouvelle enquête, qui devrait la voir renouer avec la DIPJ.

La saison 4 se centre autour de l'évolution surprenante de Morgane Alvaro, qui s'est découverte enceinte de manière inattendue à la fin de la saison 3. Cette grossesse non désirée est le cœur des intrigues, avec toujours cet angle familial et humoristique caractéristique de la série. "Morgane se découvre enceinte un peu tardivement. Une grossesse non désirée. Ce qui est marrant, c'est que ce sont ses deux grands enfants qui vont prendre les choses en main. Ils ne veulent absolument pas que leur mère ait un autre bébé et la harcèlent pour qu'elle avorte. Et comme Morgane ne supporte pas qu'on lui impose quoi que ce soit, elle va le garder", a révélé Audrey Fleurot.

À côté de ces péripéties familiales, la saison 4 de HPI compte également son lot de suspense et de mystère avec "un épisode qui se déroule sur trois époques différentes", un serial killer à démasquer, ainsi qu'un nouveau commandant qualifié de "sexy" par les scénaristes, qui viendra ajouter un peu de piment à la vie déjà tumultueuse de Morgane.

Les images de la saison 4

Audrey Fleurot : Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou : Adam Karadec

Bruno Sanches : Gilles Vandraud

Clotilde Hesme : Roxane Ascher

Marie Denarnaud : Céline Hazan

Bérangère McNeese : Daphné Forestier

Rufus : Henri

Cypriane Gardin : Théa

Michèle Moretti : Agnès Alvaro

Cédric Chevalme : Ludovic Mullier

Noé Vandevoorde : Eliott Alvaro

Christopher Bayemi : Docteur Bonnemain

La série HPI est une production TF1 diffusé sur la première chaîne depuis le 29 avril 2021. La saison 1 comporte huit épisodes, deux étant diffusés chaque jeudi soir sur la Une jusqu'au 20 mai 2021. La série a ensuite été renouvelée pour une saison 2, toujours sur la première chaîne, diffusée du 12 au 16 juin 2022. La saison 3 est diffusée sur la Une à partir du 11 mai 2023. La saison 4 a été programmée en deux temps : les quatre premiers épisodes du 16 mai au 6 juin, les quatre derniers du 29 septembre au 20 octobre. Les dates de diffusion de la saison 5 ne sont pas connues, mais devraient intervenir au printemps 2025..

HPI est disponible en intégralité sur la plateforme TF1+ pour ceux qui voudraient rattraper les épisodes ou revivre les aventures précédentes de Morgane. Notons également que les épisodes des précédentes saisons ont aussi été mis à disposition sur la plateforme de streaming par abonnement Disney+. Il est possible d'y accéder via ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV.

Audrey Fleurot campe l'héroïne d'HPI, Morgane Alvaro depuis 2021. Un rôle jubilatoire pour l'actrice vue auparavant dans Le Bazar de la Charité : "C'est très cathartique à jouer un personnage aussi excessif, drôle, avec ce look vestimentaire complètement outrancier. C'est quelque chose que je ne pourrais pas assumer dans la vie", a-t-elle confié dans une interview à 20 minutes au lancement de la série.

Pour se préparer à incarner un personnage HPI (haut potentiel intellectuel), la comédienne s'est renseignée sur Internet, et a bénéficié du savoir et de la documentation de la cocréatrice et coscénariste Alice Chegaray-Breugnot, dont le père est lui aussi HPI. Mais Audrey Fleurot tient à le rappeler : "On ne prétend pas faire un documentaire sur les HPI". Elle n'a pas non plus suivi d'entraînement pour incarner une consultante de police. L'actrice française, vue auparavant dans Engrenages ou Kaamelott, s'est investie sur la création d'HPI, poussant les créateurs à choisir Mehdi Nebbou pour incarner son partenaire à l'écran.

Pourquoi HPI a été critiquée par certains internautes

Avant la diffusion de sa saison 1 en 2021, la série policière HPI a suscité des critiques. Certains internautes se sont insurgés sur la représentation des HPI que véhiculait la série avant sa diffusion sur TF1. C'est notamment le cas du journaliste Clément Garin : "Etant moi-même HPI, je suis ulcéré par ce scénario ultra-caricatural. C'est quoi l'idée ? Laisser entendre que les HPI sont des fous à 18 de tension ? Je râle souvent pour rien mais là, je suis consterné".

Pour une autre personne sur Twitter, HPI semble être "une série de cliché totalement faux sur les hpi.. Déjà 160 de qi alors la courbe française s'arrête à 150... Au-delà on ne calcule pas.. Ça va être encore dur à vivre pour les vrais HPI."