Un gagnant du Loto témoigne incognito à la télévision, mais il est vraiment trop facile à démasquer

Le témoignage d'un gagnante du Loto mal déguisé à la télévision a fait rire la Toile cette semaine. Les internautes n'ont pas été dupes de son camouflage raté.

"40 000 euros par mois en ne faisant rien". Vous avez peut-être vu passer ce titre cette semaine. Voilà en tout cas la nouvelle vie d'Alain depuis qu'il a remporté le jackpot de 15 millions d'euros au Loto il y a quelques mois. Invité de l'émission "Sept à Huit" sur TF1 dimanche dernier, cet ancien ouvrier de l'industrie automobile a accepté de témoigner sur son nouveau train de vie... mais à condition de garder l'anonymat. Il faut dire qu'Alain n'a parlé de sa bonne fortune à personne, pas même à son fils !

Pourtant, depuis son coup de chance, il ne se prive pas et étale son nouveau pouvoir d'achat. Il a quitté son travail, acheté une maison à 2 millions d'euros, 5 voitures dont une Aston Martin et plusieurs montres de luxe. Durant son interview, ce nouveau millionnaire a aussi indiqué qu'il ne faisait plus ses courses "que dans les petits commerces de proximité" et qu'il allait désormais régulièrement au restaurant, "en montant en gamme". Il s'offre aussi plus de voyages et des week-ends dans des palaces. Ce changement de vie radical ne devrait pas passer inaperçu bien longtemps, malgré sa tentative de passer incognito à la télé. Une tentative assez maladroite d'ailleurs.

© Capture TF1

Car pour ne pas être reconnu, Alain est apparu à l'écran grimé avec une perruque et une fausse moustache, en plus d'avoir sa voix modifiée. Un camouflage qui n'a pas du tout convaincu les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se sont moqués de ce déguisement grossier. "Alain il croit vraiment que son fils ne va pas le griller avec cette postiche et la fausse moustache ?", s'est amusé un internaute sur Twitter. "La voix, les intonations, tout en fait. Et le gars fait croire qu'il veut rester incognito ? La blague", a raillé un autre.

Beaucoup pensent en effet que malgré ses précautions, l'heureux gagnant a d'ores et déjà été démasqué par ses proches, et en particulier son fils à qui il n'a pas révélé sa fortune. La jalousie de voir quelqu'un profiter d'une telle chance n'aide pas, évidemment, mais Alain n'a pas vraiment fait en sorte d'être apprécié. Malgré cette vie de rêve, il a aussi reconnu ne pas encore avoir fait de dons à des associations caritatives, prêtant évidemment le flanc à d'autres critiques. "Il faut que j'y réfléchisse...", a-t-il répondu à ce sujet.

Si son témoignage avait pour but de garder le secret sur sa nouvelle fortune, c'est plutôt raté. Avec son déguisement peu crédible qui a amusé la twittosphère et son train de vie qui ne passe pas inaperçu, les jours de l'anonyme multi-millionnaire semblent comptés. La prochaine fois, il devra trouver un meilleur stratagème pour brouiller les pistes ! Ou essayer de respecter l'adage : pour vivre heureux, vivons cachés.