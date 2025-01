Pékin Express 2025 : une saison anniversaire exceptionnelle, 10 binômes candidats et 2 grosses surprises pour les 20 ans

"Pékin Express" célèbre ses 20 ans sur M6 en 2025, avec une saison 20 exceptionnelle, "La route des tribus légendaires". Destination fabuleuse, candidats prometteurs et grosses surprises au programme...

A peine terminé, déjà de retour. Un nouveau tour de piste de Pékin Express a été programmé dès le mois de janvier 2025, alors que la saison précédente, une saison "All stars", s'était achevée en fin d'année. Cette nouvelle saison du jeu d'aventure de M6 est pourtant exceptionnelle, puisqu'il s'agit de la 20e édition ! Il y a 20 ans, 10 binômes de candidats tentaient de rallier Paris à Pékin en auto-stop avec seulement 1 euro par jour et par personne. Le début d'une grande aventure, un programme devenu mythique qui a emmené plus de 200 candidats à parcourir plus de 200 000 km, à travers près de 50 pays, nous apprend M6 pour l'occasion.

Pour "La route des tribus légendaires", le nom de cette saison anniversaire de Pékin Express, il ne fallait donc pas se louper. Les nouveaux binômes vont donc prendre le départ au pied du Kilimandjaro, à la découverte d'un continent fascinant, à la culture et aux décors extraordinaires : l'Afrique, pays des 5000 tribus. Pékin Express s'offre une route extraordinaire à travers 4 pays, pour une route inédite : la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho et l'Afrique du Sud, avec une finale à Johannesburg. Le tout avec des rencontres marquantes chez les Maasaï, les Swahilis, les Zoulous, la découverte de la faune sauvage africaine et tant d'autres encore... C'est seulement la 3e fois que la course mythique a lieu sur les terres africaines, après la saison 7 et la saison 14, qui avait dû être écourtée face à l'épidémie du Covid.

Pour cette saison 2025 de Pékin Express, M6 a promis quelques nouveautés et des surprises qui devraient ravir les fans. Parmi elles, une règle ancienne refait son apparition : la règle des "passagers mystères" revient après 11 ans d'absence ! Le temps d'une étape, Élodie Gossuin, Glenn Viel, Bruno Solo, Norbert et Yoann Riou vont faire la course aux côtés d'un binôme et auront littéralement son destin entre leurs mains. Ils devront faire du stop à sa place, lui chercher une habitation et éventuellement participer aux épreuves.

Pékin Express signe aussi en 2025 le retour de Ryad et Louison. Le binôme tonitruant de la saison 18 fait son retour en deuxième partie de soirée dans un nouveau programme, "Qui peut battre Ryad et Louison ?", un défi sans précédent : affronter dans une série de duels épiques, les binômes les plus emblématiques de l'émission.

Néo-amoureux réunis sur un site de rencontre, copains geeks, frangins décalés, cousins belges ou maman jumelles... M6 a fait la présentation des 10 binômes candidats de cette saison 20 de Pékin Express dès le début de l'année 2025 :

ETIENNE ET JUDITH, 27 et 26 ans. " Les tourtereaux du Nord Étienne et Judith, en couple depuis sept ans, ont commencé leur histoire d'amour dès le collège après une longue amitié. Fusionnels et complices, ils aiment coordonner leurs tenues et partager tous les aspects de leur vie : travail, amis et loisirs. Habitués à un quotidien confortable, ils souhaitent tester leur relation en participant à Pékin Express, prêts à sortir de leur zone de confort et découvrir de nouvelles cultures. Judith, passionnée de voyage, entraîne Étienne dans cette aventure. Leur objectif? Remporter la compétition pour financer leur mariage et leur futur logement."

Otis et Enzo, les "copains geeks" de Pékin Express 2025. © Patrick ROBERT/M6, via PhotoTélé

MATTÉO ET ESMERALDA, 22 ans. "Les cousins belges Mattéo et Esméralda sont des cousins inséparables. Leur relation, presque fraternelle, s'est renforcée grâce à leur humour partagé, leurs caractères bien trempés et leurs taquineries constantes. Malgré leurs disputes occasionnelles, ils se réconcilient toujours rapidement. La perte de la mère d'Esméralda a soudé leur lien encore davantage, Mattéo lui apportant un soutien précieux. Esméralda veut prouver sa résilience au-delà des apparences, tandis que Mattéo est déterminé à l'accompagner dans cette aventure. Convaincus que leur complicité et leur détermination sont des atouts, ils abordent Pékin Express avec enthousiasme et solidarité."

"Le comptable solitaire Ludovic, célibataire de 34 ans, est un homme sûr de lui, franc et direct. Sans filtre, il dit toujours ce qu'il pense et espère secrètement que son binôme sera une femme célibataire, peut-être pour trouver l'amour. Bien qu'il reconnaisse son côté borné, il s'engage à gérer les conflits avec respect pour avancer dans l'aventure. Comptable de profession, Ludovic n'a que peu voyagé et connaît peu les cultures non européennes. Cette expérience est pour lui une occasion unique de se dépasser et de sortir de sa routine. Déterminé et motivé, il souhaite prouver qu'il peut être un véritable aventurier. Surnommé "Le Grand" par sa famille, il est prêt à tout donner pour faire honneur à ce nom et rentrer fier de son parcours."

La saison 2025 de Pékin Express a été programmée à compter du jeudi 16 janvier 2025, à 21h10 sur M6. Les épisodes vont se succéder chaque jeudi soir, jusqu'à la finale qui devrait avoir lieu au printemps. Chaque semaine, l'épisode sera suivi par le défi Pékin express : qui peut battre Ryad et Louison ?. Pékin Express est aussi disponible en replay et en streaming sur la plateforme M6+.