Deux émissions très populaires font leur retour à la télévision en moins d'une semaine, des millions de téléspectateurs attendus

Après un cuisant échec avec Gladiators, TF1 a décidé de réagir et va relancer en moins d'une semaine deux de ses programmes phares...

On l'a déjà écrit, c'est un véritable camouflet que vient de subir TF1 avec son nouveau programme Gladiators, un divertissement XXL lancé fin décembre qui n'a pas trouvé son public. Malgré un casting 5 étoiles avec Denis Brogniart, Hélène Mannarino et Jean-Pierre Foucault à la présentation, l'émission n'a attiré que 1,57 million de téléspectateurs pour son lancement fin décembre (11,2% de part d'audience) avant de s'effondrer à 862 000 fidèles début janvier (5,9% de PDA). Un naufrage pour la première chaîne qui a décidé de déprogrammer en urgence Gladiators après seulement deux numéros. Les derniers épisodes déjà enregistrés sont relégués en deuxième partie de soirée le vendredi.

Pour se relancer après cet échec, TF1 a choisi de miser sur deux locomotives bien connues des téléspectateurs. La chaîne a en effet annoncé cette semaine les dates de retour de deux de ses programmes phares : Danse avec les stars et The Voice. Des lancements prévus bien plus tôt que d'habitude, signe que la Une a besoin de faire oublier au plus vite ce revers.

The Voice sera ainsi de retour dès le samedi 1er février à 21h10. TF1 lancera alors la 14e saison de son télécrochet musical, une bonne semaine avant la date de reprise l'année dernière (le 10 février). Pour l'occasion, deux nouvelles stars intègrent le jury aux côtés de Vianney et de Florent Pagny, de retour après une pause liée à un cancer. Patricia Kaas, légende de la chanson française, et Zaz, révélée en 2010 avec son tube "Je veux", s'installeront dans les célèbres fauteuils rouges. La production a aussi annoncé des nouveautés pour dynamiser l'émission, notamment un nouveau plateau et des éléments visuels innovants.

Une semaine après The Voice, ce sera au tour de Danse avec les stars de faire son retour, le vendredi 7 février 2025 à 21h10. L'année dernière l'émission de danse avait été relancée le 16 février. Un temps menacée faute d'enthousiasme, DALS a connu un regain de forme l'année dernière avec le sacre de la chanteuse Natasha St-Pier face à l'humoriste Inès Reg après un violent clash entre les deux candidates qui avait pimenté la saison.

Pour cette édition 2025, 12 candidats se lanceront dans l'aventure, dont plusieurs sportifs comme le nageur Florent Manaudou ou encore les ex-footballeurs des Bleus Franck Leboeuf et Adil Rami. Eve Gilles, Miss France 2024, Charlotte de Turckheim ou encore Lénie Vacher, ex-candidate de la Star Academy, complètent ce casting éclectique.

Et comme pour rééditer le "coup" de 2024, quelques polémiques ont déjà éclaté sur les réseaux, Adil Rami ayant été accusé d'avoir participé au cyberharcèlement de la danseuse Elsa Bois et le danseur Anthony Colette ayant annoncé avoir été mis à l'écart après sa victoire avec Natasha St-Pier...

En relançant aussi tôt et aussi vite Danse avec les stars et The Voice, TF1 espère sans doute rapidement retrouver de belles audiences sur ses soirées du vendredi et du samedi, après un démarrage catastrophique de l'année 2025.