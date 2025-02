Le quiz des champions : voici les 10 plus gros cerveaux de la télévision ! La liste des participants

Ce samedi sur France 2, "Le Quiz des champions" va donner lieu à une bataille épique entre 10 des plus grands cerveaux des jeux télévisés. Qui sont les candidats ?

Ce samedi 1er février à 21h05 Le Quiz des champions, est programmé sur France 2 pour tenter de concurrencer le retour de The Voice sur TF1. Présentée par le sémillant Cyril Féraud, cette nouvelle édition exceptionnelle va réunir 10 des plus grands champions de jeux télévisés, toutes chaînes confondues, pour un affrontement épique où seules les connaissances et la vivacité d'esprit feront la différence.

Le concept du Quiz des champions est simple mais redoutable. Les 10 virtuoses, issus d'émissions cultes comme Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire, vont s'affronter au cours de quatre manches intenses et d'une finale haletante. Tous les types de questions et de thématiques seront abordés pour pousser nos champions dans leurs derniers retranchements.

La soirée promet son lot de suspense, notamment avec la manche des "Duels" où les candidats s'affrontent en face à face sur un thème tiré au sort. Le but : donner une plus longue liste de bonnes réponses que son adversaire pour éviter l'élimination ! Une épreuve qui mettra les nerfs et les connaissances de chacun à rude épreuve.

Les participants au Quiz des champions

Alors qui succédera à Jarno, le grand maestro de Slam et dernier vainqueur en date du Quiz des champions ? Parmi les 10 participants, certains tenteront leur chance pour la première fois comme Enzo, grand champion de Tout le monde veut prendre sa place et Esther, 2e plus grande gagnante de Slam. D'autres comme Paul, Isabelle ou encore Xavier (déjà deux fois vainqueur) sont des habitués de l'émission et tenteront de décrocher une nouvelle victoire. Tous ont pour point commun d'avoir marqué les téléspectateurs par l'étendue de leur savoir et leurs parcours extraordinaires dans leurs émissions respectives.

PAUL , un des plus grands champions des 12 coups de midi

, un des plus grands champions des 12 coups de midi ISABELLE , l'une des plus grandes championnes de TLMVPSP

, l'une des plus grandes championnes de TLMVPSP ARTHUR , 2e plus grand champion de Slam

, 2e plus grand champion de Slam AUDE , la plus grande gagnante de QPUC

, la plus grande gagnante de QPUC STEPHANE , l'un des plus grands champions des 12 coups de midi

, l'un des plus grands champions des 12 coups de midi BLAISE , l'un des plus grands champions de TLMVPSP

, l'un des plus grands champions de TLMVPSP ESTHER , 2ème plus grande gagnante de Slam

, 2ème plus grande gagnante de Slam ENZO , l'un des plus grands champions de TLMVPSP

, l'un des plus grands champions de TLMVPSP SEBASTIEN , 2e plus grand champion de TLMASMAD

, 2e plus grand champion de TLMASMAD XAVIER, l'un des plus grands champions des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du Quiz des champions

L'enjeu est de taille puisque le grand vainqueur de la soirée repartira non seulement avec le trophée tant convoité, mais surtout un chèque de 20 000 euros à reverser à l'association caritative de son choix. Une belle opportunité de combiner l'exploit intellectuel avec un geste solidaire.