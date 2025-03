Notre vraie nature : que vont faire les peoples dans la savane ? Les invités de Frédéric Lopez fendent l'armure

Ce mardi 11 mars, France 2 propose un nouvel épisode de "Notre vraie nature". Frédéric Lopez emmène quatre célébrités dans la savane sud-africaine pour une expérience riche en émotions et en révélations.

FRANCE 2 | Mardi 11 mars 2025 à 21h10

Notre vraie nature vous semble tout nouveau ? C'est en réalité une émission qui a plus d'un an, son premier numéro ayant été lancée sur France 2 en janvier 2024. Animé par Frédéric Lopez, ce programme innovant vient prendre la suite de Rendez-vous en terre inconnue qui a fait le renommée de l'animateur. Mélange aventure, de découverte et de confidences de people, le concept revient à emmener quatre célébrités loin de leur zone de confort, en pleine nature, pour vivre une expérience humaine forte.

Pendant quatre jours et trois nuits, les invité des Notre vraie nature évoluent en quasi-autonomie, guidés par Frédéric Lopez et l'explorateur Samuel Ostiguy, dans un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment. Coupés du monde moderne, sans confort ni repères, ils sont invités à se reconnecter à eux-mêmes, aux autres et à leur environnement.

Notre vraie nature va ainsi au delà du périple "en terre inconnue" et des émotions qu'il peut procurer. Devant un minimum d'adversité, les masques tombent et les langues se délient. Autour d'un feu de camp ou pendant une marche, les célébrités se livrent, se dévoilent, et tissent des liens uniques avec la touche people qu'il faut pour attirer le chaland. France 2 promet ainsi des moments "d'authenticité" et "d'émotion", sublimés bien évidemment par des images à couper le souffle dans des paysages naturels grandioses.

Notre vraie nature recette subtile des programmes d'aujourd'hui

Le programme, à mi-chemin entre le documentaire animalier, l'émission d'aventure et le talk-show intimiste, trois musts de la télévision d'aujourd'hui, propose in fine une expérience télévisuelle originale et immersive. Avec une réalisation soignée qui donne à voir la beauté des décors traversés et capte l'intensité des échanges.

Après un premier épisode tourné au cœur du Québec en janvier 2024 avec Gérard Jugnot, Adriana Karembeu, Barbara Pravi et Donel Jack'sman, Notre vraie nature a recruté une floppée de quatre célébrités pour l'épisode de ce 11 mars 2025. Pour ce deuxième numéro, Frédéric Lopez a convié l'actrice, réalisatrice et metteuse en scène Zabou Breitman, le comédien François-Xavier Demaison, la chanteuse vedette Shy'm et l'humoriste Tristan Lopin.

Les moments forts et confidences des invités dans Notre vraie nature

La destination change aussi pour Notre vraie nature, tourné au coeur de la savane sauvage de Namibie, en Afrique du Sud. Dans ce cadre aussi idyllique que rugueux, quelques masques vont tomber et des carapaces se fissurer. Zabou Breitman va évoquer avec humour et tendresse sa relation fusionnelle avec son père, François-Xavier Demaison confiera son admiration pour sa mère qui l'a élevé seule, Shy'm parlera de son désir de fonder une famille,

Tristan Lopin révèlera les défis de son coming-out...

Frédéric Lopez, qui défend son programme, estime que l'enjeu est de "se confronter à nos limites, de faire tomber les barrières pour révéler qui on est vraiment". Un défi relevé par les quatre aventuriers de cet épisode ? On vous laisse juger.