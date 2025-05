Résistantes : l'histoire vraie derrière le téléfilm événement avec Line Renaud dans le rôle de Mère Madeleine

Le téléfilm "Résistantes", inspiré d'une histoire vraie, rend hommage aux femmes qui se sont engagées dans la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, avec un focus sur le parcours de Mère Madeleine.

FRANCE 2 | Mercredi 7 mai 2025 à 21h10

Une programmation idoine à la veille des 80 ans de la capitulation allemande. France 2 a programmé ce mercredi 7 mai, en première partie de soirée, le téléfilm événement Résistantes, inspiré d'une histoire vraie. Ce drame historique rend hommage aux femmes qui se sont engagées contre l'occupant nazi durant la Seconde Guerre mondiale, avec un focus sur le parcours héroïque de Mère Madeleine, Marie-Madeleine Fourcade de son vrai nom, une des rares femmes à avoir dirigé un réseau de Résistance, le réseau Alliance, pendant l'Occupation.

"Résistantes" nous plonge en 1944, dans une France meurtrie, trois ans après la débâcle. Une partie de la population n'accepte pas le joug allemand et entre en résistance. Parmi ces combattants de l'ombre, on découvre Mère Madeleine (interprétée par Béatrice Facquer puis Line Renaud), la supérieure d'un institut pour jeunes filles sourdes. Au mépris du danger, elle va cacher dans son couvent des enfants juifs et des maquisards pourchassés par l'occupant.

En parallèle, le film suit les destins croisés d'Armand Gauthier (Jonathan Zaccaï), le maire du village, de son épouse Gisèle (Elodie Navarre) et de leur fille Solange (Jade Foucart). Tous vont se retrouver pris dans la tourmente de l'Histoire et devront faire des choix cruciaux. Entre actes de bravoure et dilemmes moraux, le téléfilm explore avec justesse la complexité de l'engagement et rend également hommage à d'autres résistantes comme Sœur Bernadette (Marie Kauffmann) ou Rosine Chabert (Marie Mallia). Des femmes qui, par leur courage extraordinaire, ont écrit des pages méconnues de notre histoire.

Une plongée dans la résistance des gens "ordinaires"

Le téléfilm est ainsi une façon de se souvenir que la Résistance n'était pas constituée uniquement de réseaux organisés, permettant des faits d'armes spectaculaires, mais qu'il s'agissait aussi d'une multitude de petits gestes et de grandes prises de risques au quotidien. Des actes de résistants ordinaires, témoignages d'un héroïsme discret.

Les scénaristes David Crozier et David Guichard ont en effet voulu éviter l'écueil des héros lisses et parfaits : "Les personnages que nous avons suivis sont des gens ordinaires, plongés dans des situations extraordinaires en temps de guerre, où ils se révèlent parfois meilleurs ou pires que ce que l'on pourrait imaginer", ont-ils assuré dans la note d'intention publiée par France Télévisions.

"Le film explore ses souvenirs de la guerre, ses histoires d'amour et de trahison. C'est la mémoire d'un moment où elle a été au centre de tout, avançant toujours masquée", abonde le réalisateur Renaud Bertrand. Un parcours semé d'embûches et de secrets puisqu'on apprendra que Mère Madeleine a dû abandonner un fils à la naissance.

Un bond dans le temps, avec Line Renaud dans le rôle principal

L'intrigue fait par ailleurs un astucieux bond dans le temps en 1970, alors que la religieuse vit ses derniers instants. Une jeune femme (Candice Boucher) débarque alors, en quête de ses origines cachées par sa mère qui a côtoyé l'institut pendant la guerre. En remontant le fil de ses souvenirs, Mère Madeleine lui révèle le lourd passé de sa famille, entre Résistance et Collaboration.

Les premières images dévoilées annoncent un téléfilm poignant et soigné, porté par une distribution impeccable. En tête d'affiche, Line Renaud apporte sa grâce et son émotion au rôle de Mère Madeleine âgée. Face à elle, Béatrice Facquer est saisissante de détermination et de vulnérabilité en Mère Madeleine jeune. Jonathan Zaccaï impose une présence magnétique en maire tiraillé, tandis qu'Elodie Navarre est touchante en épouse déchirée.

Pour coller au plus près de la réalité historique, le tournage s'est déroulé dans le Vaucluse, haut lieu de la résistance, notamment au Mont Ventoux qui abritait d'importants maquis. Au-delà d'une simple leçon d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale ou de l'hommage, Résistantes vient aussi interroger très subtilement des thèmes intemporels : jusqu'où est-on prêt à aller par amour, pour protéger les siens ? Quel sens donner à son existence dans des circonstances extrêmes ? Des questionnements sans vraie réponse, mais qui promettent de toucher un large public.