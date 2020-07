REEF BREAK - M6 lance une nouvelle série anglophone pour l'été 2020, Reef Break. Cate, l'héroïne, est interprétée par l'actrice australienne Poppy Montgomery. Portrait.

[Mis à jour le 03 juillet 2020 à 20h50] M6 lance vendredi 3 juillet sa série anglophone de l'été, Reef Break. Et les amateurs de séries reconnaîtront dans le rôle de Cat Chambers Poppy Montgomery. La comédienne de 48 ans s'était faite discrète ces dernières années, apparaissant dans quelques téléfilms et se consacrant à sa vie de famille. Car avant d'incarner une ancienne cambrioleuse qui vient en aide à la justice pour la chaîne américaine ABC, l'actrice australienne s'est fait un nom sur le petit écran. Elle est révélée en 2001 dans le téléfilm Blonde où elle incarne Marilyn Monroe. Un rôle qui lui ouvre les portes de la télévision, puisque dès l'année suivante, elle décroche le rôle de Samantha Spade dans FBI : Portés disparus.

Poppy Montgomery jouera ce rôle pendant sept ans, avant d'enchaîner avec la série Unforgettable : elle incarne Carrie Wells de 2012 à 2016. Elle rejoint le casting de Reef Break en 2019. Si sa carrière s'est faite essentiellement à la télévision, on a pu la voir dans quelques rôles au cinéma, comme 50 ways to leave your lover en 2004. Elle a également joué l'auteur d'Harry Potter dans le téléfilm J.K. Rowling : la magie des mots en 2011. Pour ce qui est de sa vie privée, Poppy Montgomery a eu deux enfants suite à sa relation avec l'acteur Adam Kaufman. Elle épouse en 2014 un cadre de Microsoft, Shawn Sanford. Le couple a eu deux enfants.

Synopsis - Reef Break est une série policière américaine. Cate, une ancienne cambrioleuse, refait sa vie dans un petit archipel du Pacifique. Elle prête son expérience de criminelle et ses compétence à la justice locale, afin de l'aider à résoudre des crimes.

Reef Break est diffusé en France sur M6 durant l'été 2020, dès le 3 juillet. Pour suivre la série, il suffit de mettre la sixième chaîne tous les vendredis dès 21h05. Si vous avez raté un épisode, sachez qu'il est disponible durant environ une semaine sur le site de replay streaming de la Six, 6play.

