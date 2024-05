"Rendez-vous en terre inconnue : principe de l'émission, derniers invités, diffusion, streaming"

Rendez-vous en terre inconnue est le programme mêlant people et exploration de France Télévisions. Elle emmène des stars à la découverte des cultures les plus lointaines et des zones les plus reculées...

Rendez-vous en terre inconnue renvient régulièrement sur France 2 pour la découverte d'une nouvelle région du globe en compagnie d'un people. Sur une idée originale de Frédéric Lopez, l'émission invite depuis 2004, des personnalités publiques françaises à sortir de leur zone de confort pour vivre une expérience unique au cœur de cultures et de civilisations méconnues. Rendez-vous en Terre Inconnue se veut bien plus qu'une simple émission de divertissement et se présente comme un véritable voyage initiatique, qui pousse les invités à se dépasser et à remettre en question leur vision du monde.

Le concept de Rendez-vous en terre inconnue est simple mais efficace : une célébrité accepte de partir pour une destination tenue secrète jusqu'au dernier moment. Pendant une dizaine de jours, elle va partager le quotidien d'une tribu ou d'une communauté isolée, coupée de tout contact avec sa vie parisienne trépidante. Sans téléphone, montre ou autre objet du monde moderne. Le choc des cultures est souvent brutal pour ces stars habituées au confort et aux paillettes.

Une galerie d'invités très prestigieux

Au fil des années, de nombreux invités prestigieux se sont prêtés au jeu, de Muriel Robin chez les Raika en Inde, à Adriana Karembeu dans l'Himalaya, en passant par Thierry Lhermitte chez les Tao en Indonésie. Plus récemment, Lambert Wilson a partagé le quotidien des Agta, un peuple de nomades marins aux Philippines. Tous se sont dits transformés par cette parenthèse enchantée où le temps semble suspendu.

Rendez-vous en terre inconnue ne se résume pas à une simple immersion dans un décor de carte postale. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière la richesse de ces cultures ancestrales menacées par la mondialisation et le réchauffement climatique. A travers le regard de l'invité, le téléspectateur découvre des modes de vie en harmonie avec la nature, basés sur des valeurs de partage et de respect mutuel. Un précieux témoignage pour les générations futures.

Chaque numéro de Rendez-vous en terre Inconnue est un événement très attendu par les fans de l'émission. Diffusé en prime time sur France 2, le programme réunit en moyenne 5 millions de téléspectateurs à chaque édition. L'émission a même donné lieu à des émissions dérivées : Retour en terre inconnue qui invite des personnes d'une tribu ou d'un peuple visités à venir en France à leur tour pour raconter cette période de partage et Nos terres inconnues, cherchant à faire connaître des régions françaises peu connues du grand public. Le premier numéro, diffusé en avril 2018 et animée à l'époque par Frédéric Lopez, avait permis à Malik Bentalha de découvrir une autre facette des Cévennes.

Frédéric Lopez a laissé en 2019 son émission Rendez-vous en terre inconnue à Raphaël de Casabianca. Le nouveau visage du programme de France 2 est un voyageur expérimenté. Il a notamment parcouru l'Europe en train mais aussi fait le tour du monde accompagné de son seul sac à dos. Raphaël de Casabianca est aussi formé à la télévision et notamment au montage vidéo. Il a par exemple été assistant monteur de Saga, l'émission de Stéphane Bern, avant de travailler pour Disney Channel où il était chargé de livrer des reportages de voyages à destination des enfants. C'est en 2013 qu'il prend la tête d'Echappées Belles sur France 5. Il anime l'émission pendant 5 ans, le temps de présenter 60 émissions.

Premier invité de l'ère post-Lopez, Franck Gastambide ne semble pas avoir perdu au change puisqu'il a visiblement beaucoup apprécié l'expérience en compagnie de Raphaël de Casabianca. "Je n'ai pas eu l'impression de partir avec un animateur télé mais avec un voyageur au grand cœur. Il a tout de suite su se faire aimer", a-t-il expliqué en mars 2019 dans Le Parisien.

Près de 15 ans après le début de Rendez-vous en terre inconnue, Frédéric Lopez a décidé de quitter l'émission. Une décision mûrement réfléchie par l'animateur de France 2. "Cela me trottait dans la tête depuis longtemps", expliquait-il à Télé Loisirs en décembre 2018 au moment de l'annonce de son départ. "Je suis obsédé par la sincérité. [...] J'avais besoin de décanter. De me poser. De revoir les gens plutôt que de voyager."

Il racontait d'ailleurs avoir acheté une maison dans les Cévennes après y avoir tourné un épisode de Nos Terres inconnues. "Aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver les gens."

Rendez-vous en terre inconnue est diffusé sur France 2 en prime time et connaît un vif succès. Il faut reconnaître que les pays et peuples choisis sont quasiment inconnus du grand public, ce qui crée un intérêt tant pour la célébrité choisie que pour les peuples rencontrés. Entre moments d'émotions, de tragédies liées à l'histoire et fous rires, l'équipe partage tout cela à l'antenne.

L'émission étant diffusée de manière irrégulière, selon les tournages, les invités et les destinations, les dates des nouveaux épisodes de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 sont généralement connus quelques semaines seulement à l'avance.

Si vous avez manqué la diffusion à l'antenne, pas de panique ! L'émission est disponible gratuitement en replay streaming pendant plusieurs semaines sur la plateforme france.tv. Il est possible de revoir Rendez-vous en terre inconnue en streaming et en replay en vous connectant sur le portail. Vous aurez accès aux toutes dernières vidéos de l'émission avec les précédents invités ayant pris part au périple.